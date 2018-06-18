Сближение законодательств России и Беларуси и равные права граждан. Что обсудили на встрече союзных парламентариев в Бресте

Новости Беларуси. Эта тема стала ключевой 18 июня на встрече союзных парламентариев в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней принимают участие депутаты Федерального собрания России и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Свою работу в областном центре депутаты начали с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где почтили память погибших воинов и возложили цветы к Вечному огню.

Владимир Андрейченко, глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Надо прилагать очень много усилий в строительстве Союзного государства. И очень символично, что 54-ю сессию Парламентского собрания мы начинаем с посещения «Брестской крепости-героя». Символично, что в годы Великой Отечественной войны, благодаря единству наших народов, мужеству, героизму мы выстояли.

Елена Еракина, председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союзного государства:

Это очень важно, потому что у людей, у молодежи очень много идей. Я думаю, всё получится. Мы любим говорить о результатах, и я искренне надеюсь, что результаты долго не заставят себя ждать. А именно, диалог, который был налажен общественными организациями, будет налажен и на другом уровне.