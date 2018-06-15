Президент Беларуси поздравил Си Цзиньпина с юбилеем: Вы открыли новую страницу в развитии КНР

Новости Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает 65-летие. С днем рождения китайского лидера поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы открыли новую страницу в развитии Китайской Народной Республики – эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации и построении среднезажиточного общества, новую эпоху социализма с китайской спецификой. Положительные перемены, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни великого Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения. Горжусь тем, что наша личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче.

Глава государства выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который недавно состоялся в городе Циндао. Президент отметил, что период работы «семьи ШОС» в расширенном составе оказался успешным во многом благодаря усилиям Китая, который председательствовал в организации.