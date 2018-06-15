Президент Беларуси поздравил Си Цзиньпина с юбилеем: Вы открыли новую страницу в развитии КНР

Новости Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает 65-летие. С днем рождения китайского лидера поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает 65-летие. С днем рождения китайского лидера поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы открыли новую страницу в развитии Китайской Народной Республики – эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации и построении среднезажиточного общества, новую эпоху социализма с китайской спецификой. Положительные перемены, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни великого Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения. Горжусь тем, что наша личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче.
Глава государства выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который недавно состоялся в городе Циндао. Президент отметил, что период работы «семьи ШОС» в расширенном составе оказался успешным во многом благодаря усилиям Китая, который председательствовал в организации.
Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ
По словам Александра Лукашенко, результаты деятельности за прошедший год убедили весь мир в том, что Шанхайская организация сотрудничества постепенно превращается из региональной организации в глобальную структуру.