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Президент Беларуси поздравил Си Цзиньпина с юбилеем: Вы открыли новую страницу в развитии КНР

15 июня 2018 19:05
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Новости Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает 65-летие. С днем рождения китайского лидера поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Си Цзиньпина с юбилеем: Вы открыли новую страницу в развитии КНР-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы открыли новую страницу в развитии Китайской Народной Республики – эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации и построении среднезажиточного общества, новую эпоху социализма с китайской спецификой. Положительные перемены, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни великого Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения. Горжусь тем, что наша личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче.

Президент Беларуси поздравил Си Цзиньпина с юбилеем: Вы открыли новую страницу в развитии КНР-4

Глава государства выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который недавно состоялся в городе Циндао. Президент отметил, что период работы «семьи ШОС» в расширенном составе оказался успешным во многом благодаря усилиям Китая, который председательствовал в организации.

Президент Беларуси поздравил Си Цзиньпина с юбилеем: Вы открыли новую страницу в развитии КНР-7

Ключевые моменты выступления Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС. Репортаж СТВ

По словам Александра Лукашенко, результаты деятельности за прошедший год убедили весь мир в том, что Шанхайская организация сотрудничества постепенно превращается из региональной организации в глобальную структуру.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Фотофакт

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