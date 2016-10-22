Лётчик-космонавт Олег Новицкий доставит государственный флаг Беларуси на Международную космическую станцию

Новости Беларуси. Национальный флаг Беларуси вновь отправляется в космос. Государственный символ на орбиту доставит уроженец Беларуси, летчик-космонавт Олег Новицкий.

Торжественная церемония передачи белорусского флага состоялась 22 октября в посольстве нашей страны в Российской Федерации.

Старт космического корабля, командиром которого является Новицкий, запланирован на 17 ноября с космодрома Байконур.

Этот полет станет для космонавта уже вторым.

И в первый раз символ родины тоже был с Новицким на орбите.

К слову, брать на борт разрешается только один килограмм личных вещей. Сегодня космонавт признался, что флаг Беларуси был первым предметом, который он решил взять с собой в экспедицию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации:

Место под белорусский флаг было изначально заложено. Можно сказать, это была первая вещь, которая однозначно полетела бы со мной.

И это очень сильная моральная поддержка, поскольку хочется взять то, что тебе особенно дорого.

Это атрибуты земли родной, которые действительно тебя поддерживают и тебе приятно об этом думать весь полёт. В свой первый полёт я тоже брал белорусский флаг и очень рад, что мне потом посчастливилось передать его Президенту Республики именно перед парадом 9 мая – сразу после окончания полёта.