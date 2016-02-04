Новости Беларуси. Белорусско-европейский инвестиционный форум планируется провести в Австрии. Представители внешнеполитического ведомства обсудят данный вопрос с делегацией Еврокомиссии, которая находится в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, будут подняты вопросы взаимодействия Евразийского экономического союза и ЕС, в частности развитие товарооборота и взаимного доступа на рынки нашей страны и Евросоюза, а также состояние переговоров о присоединении Беларуси к ВТО.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Идет дискуссия с представителями Еврокомиссии. Еврокомиссия является важным членом рабочей группы по переговорам о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию. Достижение соглашения, компромисса с которой мы должны достигнуть для вступления в ВТО.