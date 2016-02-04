Губернатор Минской области Семен Шапиро провел прием граждан в Клецке 4 февраля

Новости Беларуси. Семен Шапиро провел прием граждан в Клецке. Большинство вопросов касалось проблем жилищно-коммунального хозяйства, качества строительных работ и приватизации жилья. Так, жительница деревни Рассветная Наталья Кульбака обратилась к главе региона с просьбой помочь вернуть деньги за некачественную установку окон. Женщина пожаловалась на недобросовестную работу индивидуального предпринимателя, который, по ее мнению, скрывает свои доходы. Суд назначил бизнесмену выпплатить женщине около 80 имиллионов рублей. Однако мужчина не выплатил полную сумму. Семен Шапиро поручил еще раз проверить деятельность бизнесмена.

Отдельных жителей района волнует состояние поселковых улиц. В частности, проезда и прохода к кладбищу в агрогородке Синявка. Комиссия, которая накануне проверила состояние дороги, отмечено, что она находится в нормальном состоянии и дополнительного ремонта не требует. Поэтому жалоба безосновательна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.