Саммит «Восточного партнёрства» в Брюсселе: что будут обсуждать 14 мая

Новости Беларуси. Будущее «Восточного партнерства» 14 мая обсудят в Брюсселе. В здании Еврокомиссии соберутся главы правительств и внешнеполитических ведомств стран-партнеров, представители дипломатического блока государств ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну представляет министр иностранных дел. Накануне Владимир Макей и его коллеги по восточному партнерству и ЕС обсудили международную повестку, а также сотрудничество стран в рамках инициативы. Глава белорусского МИД отметил, что наша страна намерена развивать отношения с Евросоюзом, основой которых являются объединяющие инициативы (подробнее здесь).