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Саммит «Восточного партнёрства» в Брюсселе: что будут обсуждать 14 мая

14 мая 2019 07:58
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Новости Беларуси. Будущее «Восточного партнерства» 14 мая обсудят в Брюсселе. В здании Еврокомиссии соберутся главы правительств и внешнеполитических ведомств стран-партнеров, представители дипломатического блока государств ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит «Восточного партнёрства» в Брюсселе: что будут обсуждать 14 мая-1

Нашу страну представляет министр иностранных дел. Накануне Владимир Макей и его коллеги по восточному партнерству и ЕС обсудили международную повестку, а также сотрудничество стран в рамках инициативы. Глава белорусского МИД отметил, что наша страна намерена развивать отношения с Евросоюзом, основой которых являются объединяющие инициативы (подробнее здесь).

Саммит «Восточного партнёрства» в Брюсселе: что будут обсуждать 14 мая-4

10 лет назад Европейский союз и шесть его соседей – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Украина, Молдова – приняли инициативу о сотрудничестве, задуманную как площадку для объединения запада и востока Европы. В эти минуты в Брюсселе начинается саммит «Восточного партнерства».

# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

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