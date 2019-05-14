Саммит «Восточного партнёрства» в Брюсселе: что будут обсуждать 14 мая
Новости Беларуси. Будущее «Восточного партнерства» 14 мая обсудят в Брюсселе. В здании Еврокомиссии соберутся главы правительств и внешнеполитических ведомств стран-партнеров, представители дипломатического блока государств ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашу страну представляет министр иностранных дел. Накануне Владимир Макей и его коллеги по восточному партнерству и ЕС обсудили международную повестку, а также сотрудничество стран в рамках инициативы. Глава белорусского МИД отметил, что наша страна намерена развивать отношения с Евросоюзом, основой которых являются объединяющие инициативы (подробнее здесь).
10 лет назад Европейский союз и шесть его соседей – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Украина, Молдова – приняли инициативу о сотрудничестве, задуманную как площадку для объединения запада и востока Европы. В эти минуты в Брюсселе начинается саммит «Восточного партнерства».