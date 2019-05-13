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Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»

13 мая 2019 16:54
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Новости Беларуси. Встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства», неожиданный прилет госсекретаря США и ужин по случаю 10-летия инициативы, объединившей 6 стран нашего региона и Европейский союз. Картину насыщенного политического дня опишет корреспондент СТВ Алёна Сырова.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-1

Алёна Сырова, корреспондент:
Сегодня в Брюсселе уже начали подводить итоги 10-летней работы инициативы «Восточного партнерства». Задуманная для сближения и улучшения отношений между Евросоюзом и его соседями, призванная принести пользу всем без исключения жителям нашего региона, за время своего существования она слегка видоизменилась, поменялась риторика. Пришло время провести ревизию и решить, по какому пути идти дальше. О достижениях и недочетах, говорили и во время официальных встреч – сразу 34 министра иностранных дел.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-4

К этому моменту Дональд Туск, равно как и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, уже успели пообщаться со всеми высокопоставленными гостями. Обсуждали, конечно, и глобальные вопросы, как, например, эффективность проводимых реформ, борьбу с коррупцией в странах «Восточного партнерства», так и вопросы, выходящие за рамки инициативы, – это и конфликт в Венесуэле, и проблемы с Ираном, но у каждого из представителей есть свои вопросы.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-7

И уже на подходе к зданию Еврокомиссии министры делились своими ожиданиями от встречи. Нашу страну на саммите «Восточного партнерства» представляет министр иностранных дел Владимир Макей.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-10

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-12

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Придет время – приедет и Президент, а пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня наших отношений с Европейским союзом. Имеются какие-то ограничения. Честно хочу сказать, что мы не видим, что в рамках нынешних мероприятий, мы получили бы какую-то стопроцентную отдачу. Визит должен быть максимально результативным, насыщенным.

При этом Беларусь намерена продолжать курс на сближение с Евросоюзом. За 10 лет с момента создания инициативы торговые потоки между Беларусью и ЕС выросли на 18,5 %. И только за последние 4 года Евросоюз оказал поддержку нашей стране на 110 миллионов долларов.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-15

Но не все так гладко, еще не подписано соглашение с ЕС по партнерству и приоритетам и, конечно, для простых белорусов актуален вопрос упрощения визового режима, уже 5 лет мы обсуждаем эти соглашения. Владимир Макей надеется, что до конца года ситуация разрешится, но и сегодня во время двусторонних встреч эти вопросы, конечно, поднимали. Но в целом подводя итоги 10-летней работы все отмечали, что инициатива себя не исчерпала и эффективна.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-18

Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и комиссии безопасности:
Эта инициатива в значительной степени положительно отразилась на рядовых гражданах каждой из стран-партнеров. ЕС ценит это партнерство. Конечно, у нас есть трудности и проблемы в регионе, но нам удалось продвинуться вперед в таких сферах, как торговля, экономическое развитие, права человека, расширили роль общественности, достигли либерализации визового режима и так далее.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-21

Но стоит отметить, что повестка «Восточного партнерства» всё же изменилась, если раньше акцент был на гуманитарных вопросах, создании условий для бизнеса, то сейчас она несколько сместилась на геополитику.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-24

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины:
Сегодня мы имеем возможность посмотреть, как это работает политически. И решить: оставить это, как только запасную корзину, из которой каждый достает, что ему нужно. Но это и сейчас уже не работает. Или мы будем рассматривать «партнёрство» как большую политическую возможность и амбицию. Даже итальянский министр сказал, что в «Восточное партнерство» нужно вкладывать больше финансовых средств. У нас есть много идей, проектов и понимание, как мы это будем делать.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-27

А вот смогут ли страны «Восточного партнерства» достигнуть все 20 амбициозных, поставленных задач к 2020 году, – это и расширение экономического сотрудничества, контактов между людьми, налаживание эффективного транспортного сообщения – вопрос. Как видите, подумать и пообщаться есть о чем, как минимум, обсудить, что можно сделать, чтобы сократить путь к объединяющей цели.

Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»-30

Алёна Сырова:
Основные же мероприятия, приуроченные к 10-летию «Восточного партнерства», пройдут 14 мая. Здесь, в здании Еврокомиссии, соберутся главы правительств и внешнеполитических ведомств всех стран, объединённых этой инициативой. Они поделятся своим видением и выдвинут предложения по дальнейшему развитию региона, в котором мы живем и взаимодействуем. Все, о чем они договорятся, станет основой дальнейшего сотрудничества.

# МИД Беларуси # Владимир Макей # Федерика Могерини # Павел Климкин # Фотофакт

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