Визовые вопросы, борьба с коррупцией и военные конфликты: в Брюсселе проходит встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства»

Новости Беларуси. Встреча глав МИД ЕС и «Восточного партнерства», неожиданный прилет госсекретаря США и ужин по случаю 10-летия инициативы, объединившей 6 стран нашего региона и Европейский союз. Картину насыщенного политического дня опишет корреспондент СТВ Алёна Сырова.

Алёна Сырова, корреспондент:

Сегодня в Брюсселе уже начали подводить итоги 10-летней работы инициативы «Восточного партнерства». Задуманная для сближения и улучшения отношений между Евросоюзом и его соседями, призванная принести пользу всем без исключения жителям нашего региона, за время своего существования она слегка видоизменилась, поменялась риторика. Пришло время провести ревизию и решить, по какому пути идти дальше. О достижениях и недочетах, говорили и во время официальных встреч – сразу 34 министра иностранных дел.

К этому моменту Дональд Туск, равно как и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, уже успели пообщаться со всеми высокопоставленными гостями. Обсуждали, конечно, и глобальные вопросы, как, например, эффективность проводимых реформ, борьбу с коррупцией в странах «Восточного партнерства», так и вопросы, выходящие за рамки инициативы, – это и конфликт в Венесуэле, и проблемы с Ираном, но у каждого из представителей есть свои вопросы.

И уже на подходе к зданию Еврокомиссии министры делились своими ожиданиями от встречи. Нашу страну на саммите «Восточного партнерства» представляет министр иностранных дел Владимир Макей.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Придет время – приедет и Президент, а пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня наших отношений с Европейским союзом. Имеются какие-то ограничения. Честно хочу сказать, что мы не видим, что в рамках нынешних мероприятий, мы получили бы какую-то стопроцентную отдачу. Визит должен быть максимально результативным, насыщенным.



При этом Беларусь намерена продолжать курс на сближение с Евросоюзом. За 10 лет с момента создания инициативы торговые потоки между Беларусью и ЕС выросли на 18,5 %. И только за последние 4 года Евросоюз оказал поддержку нашей стране на 110 миллионов долларов.

Но не все так гладко, еще не подписано соглашение с ЕС по партнерству и приоритетам и, конечно, для простых белорусов актуален вопрос упрощения визового режима, уже 5 лет мы обсуждаем эти соглашения. Владимир Макей надеется, что до конца года ситуация разрешится, но и сегодня во время двусторонних встреч эти вопросы, конечно, поднимали. Но в целом подводя итоги 10-летней работы все отмечали, что инициатива себя не исчерпала и эффективна.

Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и комиссии безопасности:

Эта инициатива в значительной степени положительно отразилась на рядовых гражданах каждой из стран-партнеров. ЕС ценит это партнерство. Конечно, у нас есть трудности и проблемы в регионе, но нам удалось продвинуться вперед в таких сферах, как торговля, экономическое развитие, права человека, расширили роль общественности, достигли либерализации визового режима и так далее.

Но стоит отметить, что повестка «Восточного партнерства» всё же изменилась, если раньше акцент был на гуманитарных вопросах, создании условий для бизнеса, то сейчас она несколько сместилась на геополитику.

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины:

Сегодня мы имеем возможность посмотреть, как это работает политически. И решить: оставить это, как только запасную корзину, из которой каждый достает, что ему нужно. Но это и сейчас уже не работает. Или мы будем рассматривать «партнёрство» как большую политическую возможность и амбицию. Даже итальянский министр сказал, что в «Восточное партнерство» нужно вкладывать больше финансовых средств. У нас есть много идей, проектов и понимание, как мы это будем делать.

А вот смогут ли страны «Восточного партнерства» достигнуть все 20 амбициозных, поставленных задач к 2020 году, – это и расширение экономического сотрудничества, контактов между людьми, налаживание эффективного транспортного сообщения – вопрос. Как видите, подумать и пообщаться есть о чем, как минимум, обсудить, что можно сделать, чтобы сократить путь к объединяющей цели.