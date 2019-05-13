Владимир Макей: нужно твёрдо работать над тем, чтобы заключить основное соглашение о сотрудничестве и партнёрстве с ЕС

Переговоры проходят в бельгийской столице. Диалог между Минском и Брюсселем в последние годы значительно продвинулся. Однако во взаимоотношениях по-прежнему остаются некоторые ограничения. Неясен статус проекта соглашения о приоритетах партнерства, работа над ним приостановлена. Актуальным остается вопрос упрощения визового режима. Как ожидается, документ будет подписан до конца 2019 года.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы намерены твердо продолжать курс на дальнейшее развитие наших отношений с Европейским союзом. Мы намерены добиться того, чтобы мы подписали приоритеты партнерства – к сожалению, не по нашей вине процесс этот пока приостановлен. Надеюсь, что до конца года мы продвинемся и в плане подписания двух соглашений: по облегчению визового режима и по реадмиссии. Ну и мы намерены говорить о том, что нам нужно работать твердо над тем, чтобы заключить основное соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейским союзом.