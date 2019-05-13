Петер Деттмар: «Позитивная динамика могла усилиться только благодаря тесному взаимодействию с правительством Беларуси»

Александр Лукашенко высоко оценивает вклад Германии и ее посла в нормализацию отношений Беларуси с Европейским союзом. Об этом 13 мая шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Германии в Беларуси. Петер Деттмар завершает дипломатическую миссию в нашей стране. Александр Лукашенко – Петеру Деттмару: очень положительно оцениваем ваш вклад в нормализацию отношений Беларуси с ЕС Что касается экономических отношений, заметно вырос интерес немецкого бизнеса к Беларуси. Только в 2018 году объем инвестиций увеличился в 2,5 раза. Сейчас в Беларуси работает 300 предприятий с участием немецкого капитала. Компании из этой страны получат прописку и в индустриальном парке «Великий камень».

Активизировался и политический диалог. Так, в июне прошлого года состоялся первый в истории двусторонних отношений визит Федерального президента ФРГ в нашу страну. А осенью 2018-го в Минске прошла встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Беларуси:

За последние четыре года отношения в политической, экономической, культурной сферах значительно улучшились. И я хотел бы отметить, что позитивная динамика могла усилиться только благодаря тесному взаимодействию с правительством Беларуси. Постоянно растет и интерес германского бизнеса к вашей стране. Подтверждает это и множество предстоящих визитов.