Прямой эфир

МАГАТЭ: Беларусь четко придерживается принципов следования стратегии безопасности

14 октября 2016 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь является страной, которая четко придерживается принципов следования стратегии безопасности. Такие первые выводы экспертов миссии МАГАТЭ. Они завершают работу в нашей республике.

За две недели была проведена комплексная оценка регулирующей инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности. 

Помимо площадки, возводимой в Островце АЭС, миссия посетила Объединённый институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» и Республиканскую больницу медицинской реабилитации. По итогам работы будет подготовлен документ по оценке ядерной безопасности белорусского проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# АЭС в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению
14 октября 2016 07:39

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению

Саммит стран ОДКБ пройдет 14 октября в Ереване: участие примет Александр Лукашенко
14 октября 2016 06:11

Саммит стран ОДКБ пройдет 14 октября в Ереване: участие примет Александр Лукашенко

От поставок техники до совместных производств: встреча Александра Лукашенко с губернатором Курганской области
13 октября 2016 16:47

От поставок техники до совместных производств: встреча Александра Лукашенко с губернатором Курганской области