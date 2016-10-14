МАГАТЭ: Беларусь четко придерживается принципов следования стратегии безопасности

Новости Беларуси. Беларусь является страной, которая четко придерживается принципов следования стратегии безопасности. Такие первые выводы экспертов миссии МАГАТЭ. Они завершают работу в нашей республике.

За две недели была проведена комплексная оценка регулирующей инфраструктуры в области ядерной и радиационной безопасности.

Помимо площадки, возводимой в Островце АЭС, миссия посетила Объединённый институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» и Республиканскую больницу медицинской реабилитации. По итогам работы будет подготовлен документ по оценке ядерной безопасности белорусского проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.