Александр Лукашенко прибыл в Армению для участия в саммите ОДКБ

Новости Беларуси. Укрепление внешних границ ОДКБ, расширение сотрудничества и меры по противодействию мировому терроризму. Приоритеты коллективной безопасности 14 октября определяют в Ереване лидеры шести стран-участниц военно-политического союза. С рабочим визитом в Армению прибыл и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

До начала встречи на уровне глав государств вопросы укрепления военно-технического сотрудничества, совместные усилия по обеспечению пограничной безопасности, реагированию на чрезвычайные ситуации обсудили на совместном заседании главы внешнеполитических ведомств, министры обороны и секретари советов безопасности государств, входящих в ОДКБ. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В эти минуты проблемы коллективной безопасности региона главы стран-участниц обсуждают с глазу на глаз. После сессия Совета безопасности продолжится уже в расширенном составе. 14 октября к Беларуси перейдут полномочия страны-председателя ОДКБ. Александр Лукашенко озвучит приоритетные направления работы организации на ближайшие перспективы.

Планируется, что по итогам встречи лидеры стран альянса подпишут около 20 совместных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.