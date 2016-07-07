Заседание Нацсовета по трудовым и социальным вопросам состоялось в Минске

Новости Беларуси. Обсудить самые важные аспекты социальной программы нынешней пятилетки сегодня собрались представители правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов. В Минске прошло заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

Основная задача – выработка согласованной позиции и принятие мер по социальной защите. Так, к примеру, речь шла о том, что услуги ЖКХ до конца года дорожать не будут. Пенсии планируют пересчитать в зависимости от возможностей бюджета, а пособие по безработице станет дифференцированным, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Если человек выходит на рынок и ищет работу, он должен за что-то жить. У него должно быть пособие, которое должно определять возможность ему и платить коммунальные платежи, и просто сегодня жить, ходить в магазин и содержать семью. Это тоже очень важный вопрос, за которым мы, как профсоюзы, смотрим очень внимательно.