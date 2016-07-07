Владимир Макей в Риге представил подходы белорусской стороны к развитию диалога с Евросоюзом

Новости Беларуси. Тесные дружественные отношения Минск связывают не только с Вильнюсом, но и с Ригой.

7 июля в столице Латвии состоялись переговоры между главой МИД Беларуси и Президентом этой прибалтийской республики, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Во время встречи Владимир Макей подтвердил готовность нашей страны к укреплению двухсторонних отношений, а также представил подходы белорусской стороны к развитию диалога с Европейским союзом.

В свою очередь, Раймондс Вейонис также подчеркнул заинтересованность Латвии в дальнейшем развитии добрососедских отношений и выведении политических контактов на более высокий уровень.

В рамках визита Владимир Макей провел переговоры и со своим латвийским коллегой. Отдельное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили развитию взаимной торговли. Здесь есть резервы для роста.