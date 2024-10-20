Боровик: Вашингтон этот конфликт в Европе устраивает, они говорят – сожрите друг друга

Вадим Боровик, политолог:

Вашингтон этот конфликт в Европе устраивает, и они пользуются недоговороспособностью сторон. Каждая сторона пытается с позиции силы. А они говорят: сожрите друг друга. Как было в известном произведении. СДД. Что такое СДД? Вот они говорят, сожрите друг друга, идиоты. Сожрите друг друга в Европе.

Единственный конкурент может возникнуть только в Евразии для Вашингтона на ближайшее десятилетие. И их устроит вариант: либо в Европе пускай междоусобица будет, пускай они в России воюют. Пока Вашингтон для себя непосредственной угрозы не увидит, они будут это финансировать. Не надейтесь на смену президента. Есть финансово-промышленные группы, финансово-промышленные элиты. Магистральная линия Вашингтона не изменится. Они будут финансировать эту операцию.

У Украины достаточная глубина территории, несмотря на уехавших, достаточная плотность населения, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России, еще подключить Центральную Азию. Они не вывели позорно войска из Афганистана, а подготовили за 30 лет там нормальные подразделения и оставили вооружение. И как только Россия здесь ослабнет, они начнут там еще качать ситуацию. Это Кавказ, Центральная Азия и Европейская равнина.