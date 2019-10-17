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С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты

17 октября 2019 19:47
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Новости Беларуси. С предвыборной программой к электорату. Телеканал СТВ с 18 октября начинает запись выступлений кандидатов в депутаты.

С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты -1

Среди участников политической гонки в эфире телеканала СТВ – претенденты на депутатское кресло от Минской области. У каждого из них будет право обратиться к избирателям один раз. Телеэфир всем участникам предоставляется бесплатно.  

При этом выступление не будет превышать 5 минут.

Показ обращения в эфире начнётся с 21 октября во время вечернего прайм-тайма.   

С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты -4

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
С 18 октября 2019 года телекомпания СТВ начинает запись кандидатов в депутаты Палаты представителей от Минской области. В эфире 5-минутные записи, которые положены по закону каждому кандидату в депутаты, можно будет увидеть с 21 октября по 6 ноября. С 19.00 до 20.00 кандидаты будут говорить о том, какие программы и с какими идеями они идут в парламент.  

На данный момент студия "100" телекомпании СТВ готова принимать кандидатов в депутаты, здесь же проходят тракты и уже завтра начнется их запись.  

С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты -7

В дни выступлений кандидатов в депутаты эфир информационного канала СТВ переносится на восемь часов вечера.   

# Избирательная кампания в парламент # Кирилл Казаков # Фотофакт

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