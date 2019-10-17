С 21 октября СТВ будет показывать выступления кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. С предвыборной программой к электорату. Телеканал СТВ с 18 октября начинает запись выступлений кандидатов в депутаты.

Среди участников политической гонки в эфире телеканала СТВ – претенденты на депутатское кресло от Минской области. У каждого из них будет право обратиться к избирателям один раз. Телеэфир всем участникам предоставляется бесплатно.

При этом выступление не будет превышать 5 минут.