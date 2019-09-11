Руслан Бортник: «Сегодня Минск стал в какой-то мере мостком между Западом и Востоком, которым могла бы быть Украина»

Говорят, мир бесценен. Но, при желании, можно найти денежный эквивалент. Цена насилия в Украине – 67 миллиардов долларов, подсчитали австралийские учёные. За годы конфликта на Донбассе страна потеряла 20% своего ВВП, рассказали в фильме «Мирные люди» . И это если не говорить об упущенных возможностях. Например, крупнейший проект современности «Новый Шёлковый Путь».

Для растущей китайской экономики – это прямая дорога на европейский рынок. Через Беларусь этот путь прошёл, очевидно, неслучайно. И дело здесь не только в удобной логистике. Деньги, как известно, любят тишину.

Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики (Украина):

Там, где люди заняты делом, где люди видят, что что-то куда-то идёт, страна развивается, там вероятность такого рода конфликтов, которые произошли во всех других странах бывшего Советского Союза, крайне низка. К украинскому большому сожалению, сегодня Минск стал в какой-то мере мостком между Западом и Востоком, которым могла бы быть Украина.