Лидия Ермошина: к парламентским выборам в Беларуси запустят специальное мобильное приложение

Новости Беларуси. Новое мобильное приложение накануне выборов депутатов парламента будет запущено в Беларуси. Об этом сообщила глава Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина отметила, что процесс проведения выборов совершенствуется, внедряются и новые технологии. Теперь, загрузив приложение и введя свои данные, избиратель сможет узнать, по какому адресу находится его участок для голосования. Речь обо всех особенностях нынешней избирательной кампании 10 сентября шла в Могилеве.