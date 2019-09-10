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Лидия Ермошина: к парламентским выборам в Беларуси запустят специальное мобильное приложение

10 сентября 2019 13:39
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Новости Беларуси. Новое мобильное приложение накануне выборов депутатов парламента будет запущено в Беларуси. Об этом сообщила глава Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина отметила, что процесс проведения выборов совершенствуется, внедряются и новые технологии. Теперь, загрузив приложение и введя свои данные, избиратель сможет узнать, по какому адресу находится его участок для голосования. Речь обо всех особенностях нынешней избирательной кампании 10 сентября шла в Могилеве.

Лидия Ермошина: к парламентским выборам в Беларуси запустят специальное мобильное приложение-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
На эту избирательную кампанию Центральная комиссия будет уделять особое внимание голосованию и участию в выборах лиц с ограниченными физическими возможностями. Максимальное внимание будет созданию безбарьерной среды. Более того, как, наверное, новшество, у нас появятся специальные места для голосования инвалидов-колясочников.

Лидия Ермошина: к парламентским выборам в Беларуси запустят специальное мобильное приложение-4

Валерий Берестов, председатель Могилевской областной комиссии по выборам:
Идет активно приемка заявлений окружными комиссиями на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения предполагаемых кандидатов. Уже аккредитованы более 30 наблюдателей в областную и окружные избирательные комиссии.

Лидия Ермошина: к парламентским выборам в Беларуси запустят специальное мобильное приложение-7

Выборы состоятся 17 ноября. В Беларуси уже зарегистрированы более 200 инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатов в депутаты.

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Валерий Берестов # Фотофакт

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