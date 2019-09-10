Леонид Калашников о встречах по Украине в Минске: «Площадка выбирается из-за доверия сторон. Потому что переговоры – это же не свадьба»

Леонид Калашников, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

Почему выбирается площадка: она выбирается из-за доверия сторон, которые приходят договариваться. Потому что переговоры – это же не свадьба. Переговоры – это разность позиций. И надо приехать на такую площадку, которая более-менее нейтральная, которая более-менее будет сближать стороны. И в то же время и у каждой из этих сторон к этой площадке, к руководителю этой площадки и к власти есть определённое доверие.

Минск такое доверие завоевал. Конечно, для нас Минск и для Запада Минск – и близко, и понятно, и генетически, и языково, и по той памяти в отношении войн.