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Леонид Калашников о встречах по Украине в Минске: «Площадка выбирается из-за доверия сторон. Потому что переговоры – это же не свадьба»

10 сентября 2019 12:56
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Мнения о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Украине эксперты высказали в фильме «Мирные люди».

Леонид Калашников о встречах по Украине в Минске: «Площадка выбирается из-за доверия сторон. Потому что переговоры – это же не свадьба»-1

Леонид Калашников, депутат Государственной Думы Российской Федерации:
Почему выбирается площадка: она выбирается из-за доверия сторон, которые приходят договариваться. Потому что переговоры – это же не свадьба. Переговоры – это разность позиций. И надо приехать на такую площадку, которая более-менее нейтральная, которая более-менее будет сближать стороны. И в то же время и у каждой из этих сторон к этой площадке, к руководителю этой площадки и к власти есть определённое доверие.

Минск такое доверие завоевал. Конечно, для нас Минск и для Запада Минск – и близко, и понятно, и генетически, и языково, и по той памяти в отношении войн.

# Война в Украине

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