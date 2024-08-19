Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году: первый раз в жизни видел, как сверкают пятки

Политика должна быть искренней – считает белорусский лидер – и на протяжении всех лет руководства страной неукоснительно следует этому принципу. Яркий пример такой открытости – недавнее интервью российскому журналисту Евгению Попову, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства не собирался бежать, в отличие от добровольческих корпусов и полков, которые действуют на территории Украины. Речь про тех же «калиновцев», которые, как отметил журналист Евгений Попов, намерены отстранить Александра Лукашенко от власти. Как? Вопрос открытый и наивный, учитывая, что денежные ресурсы, которые заменяли «калиновцам» политический энтузиазм, иссякают.

Евгений Попов, журналист (Россия):

Я про автомат вспомнил. 20-й год… Просто очень много сейчас по телевидению. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стрелял, не стрелял… Евгений Попов:

Применили бы? И в каком случае?