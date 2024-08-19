Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году: первый раз в жизни видел, как сверкают пятки
Политика должна быть искренней – считает белорусский лидер – и на протяжении всех лет руководства страной неукоснительно следует этому принципу. Яркий пример такой открытости – недавнее интервью российскому журналисту Евгению Попову, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства не собирался бежать, в отличие от добровольческих корпусов и полков, которые действуют на территории Украины. Речь про тех же «калиновцев», которые, как отметил журналист Евгений Попов, намерены отстранить Александра Лукашенко от власти. Как? Вопрос открытый и наивный, учитывая, что денежные ресурсы, которые заменяли «калиновцам» политический энтузиазм, иссякают.
Евгений Попов, журналист (Россия):
Я про автомат вспомнил. 20-й год… Просто очень много сейчас по телевидению.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Стрелял, не стрелял…
Евгений Попов:
Применили бы? И в каком случае?
Александр Лукашенко:
Тогда не было необходимости применять. Я пошел туда, когда услышал, что они традиционно в рамках цветной революции начали заявлять, что Лукашенко сбежал, он уже в Ростове. Я был тогда за пределами Дворца Независимости в резиденции своей. И смотрю – сбежал, в Ростове сидит. А у меня вертолет постоянно находился за воротами. Я в вертолет, и пилотам говорю: ребята, вы пролетите по улице, где они там идут ко Дворцу Независимости и пониже. Я подлетел ко Дворцу Независимости, выхожу уже в такой горячке. Думаю, они штурмовать шли Дворец Независимости. Меня службы безопасности начальник встретил, говорю: ребята, не трогайте их, как только они пойдут на штурм, мы с ними будем разбираться. По закону! Ну а потом, чтобы этого не допустить, я пошел напрямую, и они бежать начали. Они увидели меня вооруженного и несколько человек. Там не надо было стрелять уже. Они уже бежали, и пятки сверкали. Первый раз в жизни видел, как сверкают пятки.