Беларусь намерена жёстко поставить вопрос о блокировании для неё доступа к морю

Генеральный секретарь ООН направил приглашение на имя Президента Беларуси Александра Лукашенко для участия нашей делегации в Конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своем ответном послании глава государства подтвердил наш интерес, заявили в Министерстве иностранных дел.

Представитель МИД Анатолий Глаз отметил, что Беларусь на форуме ООН намерена жестко поставить вопрос о блокировании для нее доступа к морю. Он заявил, что настало время на достойном уровне рельефно обозначить проблемы, с которыми сталкивается наша страна в реализации своих законных прав. Ситуация вопиющая: например, страны Балтии намеренно ограничивают доступ Беларуси к морю, к осуществлению торговых, экономических, гуманитарных контактов с внешним миром. Эти страны с правовой точки зрения откровенно злоупотребляют своим географическим положением.