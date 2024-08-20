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Беларусь намерена жёстко поставить вопрос о блокировании для неё доступа к морю

20 августа 2024 14:30
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Генеральный секретарь ООН направил приглашение на имя Президента Беларуси Александра Лукашенко для участия нашей делегации в Конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своем ответном послании глава государства подтвердил наш интерес, заявили в Министерстве иностранных дел.

Беларусь намерена жёстко поставить вопрос о блокировании для неё доступа к морю-2

Представитель МИД Анатолий Глаз отметил, что Беларусь на форуме ООН намерена жестко поставить вопрос о блокировании для нее доступа к морю. Он заявил, что настало время на достойном уровне рельефно обозначить проблемы, с которыми сталкивается наша страна в реализации своих законных прав. Ситуация вопиющая: например, страны Балтии намеренно ограничивают доступ Беларуси к морю, к осуществлению торговых, экономических, гуманитарных контактов с внешним миром. Эти страны с правовой точки зрения откровенно злоупотребляют своим географическим положением.

# Международное сотрудничество

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