Лукашенко: мы хотим вывести сотрудничество с Пакистаном на более высокий уровень

Сардар Аяз Садик намеревался посетить белорусскую столицу еще несколько лет назад, но ввиду внутриполитических процессов в Пакистане встреча откладывалась. Тем не менее сегодня – подходящий момент для обсуждения планов сотрудничества и, главное, определения конкретной стратегии партнерства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня хотим, как договорились с вашим премьер-министром недавно, возобновить, проревизировав наши отношения, вывести их на еще более высокий уровень, чем это было раньше. В этой связи мы договорились выработать совместный план – дорожную карту на 2025-2027 годы, где определить основные направления нашего сотрудничества. И я бы очень хотел, чтобы парламентарии наших стран были вовлечены в создание этого плана наших отношений между Беларусью и Пакистаном. Создавая эту дорожную карту, нам придется осуществить ревизию наших нормативно-правовых актов, соглашений, меморандумов, договоров, подписанных между двумя странами. И в этой части депутаты смогли бы способствовать более качественной разработке дорожной карты.