Новости Беларуси. Руководители трех крупных предприятий Могилевской области сняты с должностей. Речь идет о генеральных директорах «Бумажной фабрики «Спартак», металлургического завода и «Бобруйсксельмаша». Такое решение принято 13 ноября на заседании Могилевского облисполкома. Основой для принятия жестких мер стало тяжелое экономическое положение этих предприятий.

Напомним, на совещании с руководством Могилевской области Президент разрешил губернатору принимать до 15 ноября любые кадровые решения, которые помогут стабилизировать ситуацию в регионе. Причина — промышленный сектор на Могилевщине в 2014 году сработал с убытком, отодвинув тем самым область на одно из последних мест в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.