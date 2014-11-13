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Руководители трех крупных предприятий Могилевской области сняты с должностей

13 ноября 2014 18:22
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Новости Беларуси. Руководители трех крупных предприятий Могилевской области сняты с должностей. Речь идет о генеральных директорах «Бумажной фабрики «Спартак», металлургического завода и «Бобруйсксельмаша». Такое решение принято 13 ноября на заседании Могилевского облисполкома. Основой для принятия жестких мер стало тяжелое экономическое положение этих предприятий. 

Напомним, на совещании с руководством  Могилевской области Президент разрешил губернатору принимать до 15 ноября любые кадровые решения, которые помогут стабилизировать ситуацию в регионе. Причина — промышленный сектор на Могилевщине в 2014 году сработал с убытком, отодвинув тем самым область на одно из последних мест в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Отставки и назначения в Беларуси

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