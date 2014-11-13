Александр Лукашенко: Арендное жилье должно распределяться честно и справедливо

Новости Беларуси. Арендное жилье должно распределяться честно и справедливо. Об этом 13 ноября шла речь во время доклада президенту о предложениях по порядку предоставления жилых помещений коммерческого использования.

Еще в июле вопрос о предоставлении арендных помещений отдельным категориям госслужащих поднимался на совещании у Президента. Тогда же отдельной темой было и выделение специального служебного жилья госслужащим.

По словам президента, предоставляться оно должно руководителям высшего уровня и представителям силовых структур. Причем только на время выполнения ими служебных обязанностей.

Также в свое время Президент требовал сократить перечень служащих, которые имеют право на арендные квартиры. В итоге в утвержденном списке — 59 должностей.

Доработанный проект Указа представили главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договаривались, что за все надо платить. Это жилье входит в категорию арендного. Поэтому тот, кто его занимает, платит и за аренду, и за коммунальные услуги, как и все наши граждане. На совещании было дано поручение заново сформировать перечень должностей госслужащих, которым положено специальное жилье. Задача состоит в том, чтобы ни в коем случае его не расширять. Мне докладывают, что все эти вопросы решены в представленном Правительством проекте Указа. Поэтому понятно, что сегодня речь пойдет о содержании этого проекта Указа. Перед тем, как его подписать, я просил, чтобы вы мне, разработчики этого проекта, доложили суть проекта Указа и, самое главное, ответили на вопрос: нет ли там лазеек для каких-то дополнительных льгот. Я прошу учитывать, что такое жилье является арендным. И любые попытки его приватизировать или остаться там жить после выполнения служебных обязанностей недопустимы. Еще раз подчеркиваю: все должно быть честно и справедливо.

Глава государства также поинтересовался сегодняшней ситуацией с долгостроями, вопросами строительства частного жилья и проблемами жилищно-коммунальной сферы.

13 ноября президент подписал указ о приватизации государственного жилья.

Документ поможет устранить ряд причин, которые мешают людям получить право на владение квадратными метрами.

При отсутствии техпаспортов и госрегистрации на помещение, организации в ведении которых оно находится, смогут сами принимать решение о приватизации.

Кроме того, теперь можно скорректировать цену квадратных метров, которая зачастую оказывается завышенной. Для этого необходимо будет провести независимую оценку рыночной стоимости квартир. Документ также предусматривает, что если при строительство жилья частично привлекались средства граждан, то эти деньги должны учитываться при приватизации.