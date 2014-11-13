Заместитель главы Администрации Президента Анатолий Лис провел прием граждан

Новости Беларуси. Помочь с решением наболевших проблем. Заместитель главы Администрации Президента провел 13 ноября прием граждан. Анатолий Лис отметил, что в целом количество жалоб сократилось, ведь люди стали более грамотными, а значит в силах решить свои вопросы самостоятельно. В частности, речь идет о молодежи, которая сегодня активно пользуется услугами Интернет-сети. Основной же поток жалобщиков приходится на людей пенсионного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди актуальных проблем, которые поступают в Администрацию Президента, по-прежнему остаются жилищно-бытовые вопросы.

Анатолий Лис, заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Заработная плата, трудоустройство. Вот эти вопросы. Какие-то есть трудовые споры. Это вопросы, которые сегодня на поверхности прежде всего. Потому что люди уже приходят сюда, в Администрацию, после того, как они, наверное, обращаются в местные органы власти. Часто обращаются люди, которые не согласны с выводом и решением судов.