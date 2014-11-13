Александр Лукашенко считает недостаточной работу в Беларуси по борьбе с коррупцией

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с председателем Комитета государственной безопасности Беларуси Валерием Вакульчиком. Глава государства еще раз обратил внимание на работу КГБ по предупреждению правонарушений. В первую очередь коррупционных. Александр Лукашенко считает работу в этой сфере недостаточной.

Кроме того, территориальные органы КГБ должны уделять больше внимания анализу социально-политической и экономической обстановки в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть некоторые материалы, очень серьезные, по многим вашим материалам мы пресекли деятельность отдельных ловкочей как в сфере бизнеса, так и в сфере государственных органов власти. Но считаю (я анализировал этот процесс), что эта работа недостаточна. Скажу откровенно, что меня больше всего поражает недостаточность работы самой прокуратуры, которая этим вопросом прежде всего должна заниматься. Но это отдельный разговор у нас с прокурорами будет. Но у вас есть специальные методы. Все равно прокуратура без вас не обойдется, даже действуя по своим направлениям.

Второе. Я хотел бы, чтобы вы больше внимания уделили анализу социально-политической, экономической обстановки на местах. Я знаю, что этим вы занимаетесь, но нужен комплекс. Понимаете, комплекс, как когда-то вы работали по Минску, вникая глубоко в ситуацию отдельных проблем в Минске. И чтобы было так, как я поручал в Могилеве, чтобы вы мне могли доложить о ситуации в целом в регионе. Оценка кадров – это ваша будет точка зрения. Я получаю из других источников информацию, но я хочу знать вашу позицию, вашу точку зрения. Она должна быть непредвзятой, абсолютно объективной, тем боле что вы глубже можете посмотреть на причинно-следственные какие-то связи в этой области.

И у меня завтра мероприятие в Гродненской области. Я хотел бы, чтобы вы мне доложили позицию, письменно небольшой справкой, на основании местных материалов, какова там ситуация. Меня она не просто настораживает, а я помню, что было раньше. Там ведь единственный случай был в стране, когда губернатора застрелили. И, ясно, какие-то были проявления. И знаем, что устремления на Гродненскую область у отдельных государств слишком чрезмерны. Поэтому меня волнует ситуация там эта. И хотелось бы, чтобы мне было к совещанию доложено справкой о том, какова обстановка в Гродненской области.