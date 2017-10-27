«Тема жизненно важная – коммунальное хозяйство, строительство, связь, транспорт, МЧС»: правительство отвечает на вопросы депутатов и сенаторов

Новости Беларуси. Рост зарплат, перспективы строительства жилья и нововведения в ЖКХ. Раз в месяц у сенаторов и депутатов Палаты представителей есть возможность задать вопросы правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 октября основные темы касались экономики. О том, как складывается ситуация в этой сфере, рассказал вице-премьер Анатолий Калинин. Так, существенно увеличился экспорт. Озвучены и прогнозы. В 2018 году в Беларуси построят 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Обсуждали вопросы капитального ремонта, тепловой модернизации домов, тарифы на жилищно-коммунальные услуги и состояние дорог.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: Тема жизненно важная – коммунальное хозяйство, строительство, связь, транспорт, МЧС. Оно всегда актуально и очень много вопросов. Я постарался в докладе изложить, затронуть темы, которые интересуют.

Мой был призыв к депутатам: многие вопросы мы должны решать вместе, которые я обозначал, поэтому я уверен, что мы выстроим более тесные взаимоотношения парламентариев с правительством.

Всего к представителям правительства депутаты адресовали более 20 вопросов: от проблем в сфере ЖКХ до организации нового телеканала с вещанием на белорусском языке.