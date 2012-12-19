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Россияне для подготовки летчиков поставят в Минск Як-130

19 декабря 2012 10:12
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Новости Беларуси. Знаменитые Як-130 — придут на помощь белорусским военным лётчикам. Контракт на поставку из России 4 самолётов подписали  в Минске.

Двухместная учебно-боевая машина предназначена для подготовки лётчиков фронтовой авиации. Як-130 — единственный в мире учебный самолёт, который по своим характеристикам не уступает современному истребителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Демченко, президент корпорации «Ирукт» (Россия):
Это первый российский самолет учебный, боевой, который полностью спроектирован и сделан в цифре, технологическая подготовка в цифре произошла и производится.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:
Подписан сегодня контракт, вы наверное знаете, что в конце 90 годов мы создали свою национальную школу подготовки авиационных специалистов, и у нас уже есть летчики-снайперы, летчики первого класса, те, кто заканчивал нашу военную авиационную академию, авиационный факультет. Авиация стремительно развивается, сейчас идут самолеты 5 поколения, 4 плюс, 4 и 2 плюс. Конечно, учебно-боевой самолет, который позволяет который позволяет готовить пилотов на более качественном уровне, он нам был просто необходим для замены того парка учебно-боевых самолетов, которые мы сейчас используем. 

# Армия Беларуси # Международное сотрудничество

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