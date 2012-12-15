Об анонимных негодяйчиках в Байнете и агрегаторах, после которых моют руки с мылом. Интервью с Павлом Якубовичем

Александр Лукашенко вновь стал главным ньюсмейкером на этой неделе. Встречаясь с руководителями СМИ СНГ, Балтии и Грузии, Александр Григорьевич ответил на все (!) вопросы. Говорил о конфликтах в политике, о секретах экономики, о личной жизни, о «плюшевых» провокациях. Словом - ни один, даже неприятный, вопрос не оставил без комментария. Участник этой встречи и патриарх белорусской журналистики, главный редактор газеты «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» Павел Якубович сегодня в студии программы «Картина мира» на РТР-Беларусь с Юрием Козиятко и готов поделиться собственными наблюдениями и открытиями (!) с этой встречи.

Юрий Козиятко:

Павел Изотович, здравствуйте!

Павел Якубович:

Добрый вечер!

Юрий Козиятко:

Мы слышали, что Президент отвечал на все вопросы, буквально. И острые, и, может быть, не очень приятные! Это были заготовки какие-то? Как Вам показалось? Или там экспромтом журналисты могли спросить все, что хотят, у Президента?

Павел Якубович:

Безусловно, никаких заготовок у Президента не было! А у журналистов - были. Все ожидали, что беседа будет такая степенная, в русле обычных встреч такого формата. Но с Александром Григорьевичей так не бывает! Он превратил эту пресс-конференцию, по сути дела, в такой очень искренний, чрезвычайно живой и крайне откровенный разговор. Но получилась она во всех случаях очень живой, информативной, интересной. И не только расширила картину мира для членов Клуба редакторов, но и у многих, как мне показалось (в кулуарах были беседы) - существенно изменила и представление и о Беларуси, и о Президенте.

Юрий Козиятко:

Я заметил, что достаточно лояльно относились главные редакторы к Александру Григорьевичу. Хотя там были редакторы и стран Балтии, которые входят в Евросоюз, а мы знаем, что Евросоюз как-то по-особому относится к Беларуси!

Павел Якубович:

Дело в том, что представители Латвии и Литвы, вот они, как бы, представляли Евросоюз, они пытались, может, немножко наигранно, как бы, держать марку. Но и они получили от Президента ответы, которые не ожидали! Потому что там достаточно острые темы затрагивались, например, перезагрузки… (подыскивает слово).

Юрий Козиятко:

Портов!

Павел Якубович:

Да, портов! Некой геотификации грузопотоков и так далее. Для Литвы и для Латвии, в особенности для Латвии, это крайне такая щекотливая и болезненная тема! Потому что это - огромная часть бюджета, и загруженность портовая, и так далее.

Александр Григорьевич простую мысль изложил. Он сказал: «Ну, Вы знаете, Вы хотите сотрудничать. И постоянно об этом напоминаете. Вот, и Ваши даже вопросы. Все это прекрасно! Я тоже разделяю и хочу сотрудничать! Но как понимать: одновременно с разговорами о сотрудничестве Вы поднимаете руки и, по сути дела, участвуете вот в этом вот процессе давления на нас через санкции. Ну это же нелогично! И почему я должен Ваши интересы учитывать, хотя, прежде всего, здесь - прагматика: нам выгодней сейчас через российские порты. Но это еще нужно просчитать, там логистика особая и так далее. Но Вы заведомо, демонстративно и очень жестко оказываете политическое и экономическое давление! И в то же время считаете, что мы должны здесь поднять руки, капитулировать и делать только то, что выгодно Вам!».

Эти руководительницы двух газет, латвийской и вильнюсской, были несколько озадачены, и, полагаю, что повод для размышлений был очень серьезный!

Юрий Козиятко:

То есть, они какую-то правду услышали для себя? Какие-то откровения? (улыбается)

Павел Якубович:

Новый аспект! Потому что у Евросоюза тоже ведь слишком прагматично все: «вот мы, как бы, посильней, нас много, и поэтому делайте так, как Вам говорят!».

Юрий Козиятко:

Ну, у нас же есть какая-то политика: государственные СМИ ее проводят, разными способами. А в Евросоюзе - как Вам показалось? Вот - что, о чем журналисты говорят?

Павел Якубович:

Большой кусок своей жизни профессиональной считал, что западная пресса – это тот образец, к которому нужно стремиться. А журналисты западные были для меня культовыми, «башками». А потом, когда мне уже пришлось исполнять обязанности главного редактора газеты, то довольно часто стали приходить ко мне в гости звезды европейской журналистики: проконсультироваться, взять интервью. И я вдруг убедился в том, что это - люди, владеющие ремеслом с точки зрения технологии, но мысли, во многих случаях, «тараканьи»! В их материалах, обязательно, обязательно (!) должно присутствовать, что «я приехал в Минск, город встретил меня снегом либо дождем…

Юрий Козиятко:

Либо темно было…

Павел Якубович:

… либо очень темно! Навстречу шли толпы неулыбающихся людей...

Юрий Козиятко:

Давайте, улыбнемся, улыбнемся, им покажем! (улыбается)

Павел Якубович:

(улыбается в ответ)

....Проспект, главная улица состоит из сталинских таких, бессмысленных, помпезных зданий. Меня охватила тоска...». И сразу идет переход: «28-летняя блондинка Анна, понизив голос, поскольку меня предупредили, что вездесущий КГБ всех прослушивает, сказала, что ‘я закончила технический университет, но работать в стране не могу - я уеду!”». Таких небылиц, как о Беларуси сочинено - конечно, ни в сказке сказать, ни гонораром оплатить!

Юрий Козиятко:

Павел Изотович, кстати, о гонорарах! Мы же знаем, что на деньги Евросоюза содержатся, в том числе, и многие белорусские СМИ! Ну, так называемые негосударственные, иногда их называют оппозиционные. Они являются образцом западной журналистики? Или это - советская «махровщина»!? (улыбается)

Павел Якубович:

(улыбается)

Это такой сложный, джазовым языком говоря, фьюжн, коктейль, эклектика, очень сложная такая. Там есть советский большевистский пропагандизм (показывает жестом - кулаком по столу), одновременно и бичующий все вокруг противостоящее им (или просто из другого лагеря газеты, телевидение), и обвиняющий [это же все] в пропагандизме. В итоге получаются просто невероятные вещи!

Юрий Козиятко:

Это я Вас к чему подвожу! Недавно разместили в Интернете запись телефонного разговора с вашей журналистской Викторией Поповой. И, ну, как Вам показалось? Вам, как редактору, Вы же знаете своего человека, это - какая-то дискредитация журналиста и газеты «Советская Белоруссия»? Или это - настоящая западная журналистика!? (показывает жестом - кулаком в воздухе) Такая «папарацци» в лучшем виде!?

Павел Якубович:

Это просто плохой вкус, мелкое хулиганство, равно и - подлость! Это, в конце концов, дело журналистки Поповой, вся эта история. Дело в том, что она имела выходной день и находилась дома. Человек находится дома, вдруг ей раздается звонок и у нее просят, причем очень назойливо, на каком-то странном языке, который у нас называется трасянкой, но с такой настойчивостью, просто к журналистике отношения не имеющей - так хамы в трамвае ведут себя: «Нет, вы скажите за кого вы голосовали на «Евровидении» ?!»

Юрий Козиятко:

Конечно, за Ланскую! (улыбается)

Павел Якубович:

Я не знаю за кого! Это имеет определенное отношение, потому что он стал настаивать, чтобы она выдала секрет, за кого она голосовала. Она не могла на эту тему говорить. «Нет, Вы скажите, Вы скажите, а почему!?»

Попова вообще такой заводной человек: «Ну, почему Вы звоните? Почему Вы звоните в понедельник, ведь событие произошло..» там, в субботу?

Юрий Козиятко:

В пятницу даже!

Павел Якубович:

… даже «в пятницу! Вы ведь представились работником радиостанции «Еврорадио». Ну как это через четыре, через три дня Вы интересуетесь! А кроме того, я не могу Вам этого сказать, не хочу говорить!»

В итоге получилась очень странная вещь. Попова такую произнесла фразу: «Вот люблю вас, люблю белорусов».

Юрий Козиятко:

Но с другим подтекстом!

Павел Якубович:

Попова имеет право белорусов любить или не любить по той простой причине, что она сама белоруска…

Юрий Козиятко:

Но она имела в виду белорусскоязычных журналистов? Или - журналистов, которые на трасянке [говорят]? Или что она имела в виду?

Павел Якубович:

Она имела в виду вот таких вот приставучих, бестактных и наглых людей, которые звонят к ней домой, на ее домашний телефон, не на служебный даже (!), и пытающиеся что-то у нее достать, так сказать, изо рта вырвать! Она не расположена была разговаривать. Это тоже ее личное дело. И поэтому закончила этот разговор, она повернулась к своим домашним, которые с нетерпением ожидали, когда это закончится, говорит: «Ненавижу!». Но, естественно, не белорусский язык она ненавидит, естественно, не этого, жалкого приставалы, а ненавидит стиль вот такой вот! Потому что этот стиль уже набил оскомину, когда человек звонит по телефону представляется, и - дайте мне интервью! Да что это такое?! Последние истории: английская медсестра, которую разыграли журналисты такого плана! Просто поверила, что они действительно журналисты, и в итоге ей пришлось, к сожалению, покончить жизнь самоубийством.

Юрий Козиятко:

И в Украине, мы видели, политиков разыгрывают!

Павел Якубович:

Сейчас в Украине звонят от имени Шевченко, футболиста, одной большой политической деятельнице и просят миллионы. И она полагает, что это Шевченко звонит. Потом это все выкладывается в Интернет для какого-то глумления и так далее, и так далее.

Юрий Козиятко:

То есть это не журналистика?!

Павел Якубович:

Это не журналистика! Это, вообще говоря, закат журналистики! Это очень легкая профессия стала. Позвонил, что-то там наговорили, да еще, как бы так сказать…

Юрий Козиятко:

Профессия актера! Это же профессия актера иногда, она - нелегкая!

Павел Якубович:

… это не журналистика.

Юрий Козиятко:

Павел Изотович, сегодня у нас программа не о Поповой! Уже все рассказали, все понятно.

Не кажется ли Вам, что журналистика сегодня «утонула» в политике или «тонет» в политике?

Павел Якубович:

В каждом частном случае об этом можно говорить. Иногда политики бывает много, иногда журналисты и газеты уходят от острых тем. И то, и другое не совсем приятно. Меня феномен сегодняшней печатной прессы заставляется задуматься. Падает интерес читательский и выявляется странная вещь: за кольцевой дорогой не читают оппозиционных газет! Критерии следующие: сколько газет продано из поступивших и сколько пошло в утиль. Так вот, наиболее популярные так называемые «независимые газеты» за кольцевой дорогой (в Брестской области, в Витебской области, в Могилевской области, там, где как бы живет читатель, на которого все это ориентировано), по 30-40, а иногда по 60% идет в утиль этих газет. То есть я уже не говорю об экономике. Это значит, что деньги берут не из чулка жены, поскольку это частные газеты, а из каких-то источников, которые можно и обмануть, уверяя, что там какой-то тираж…

Юрий Козиятко:

В посольства западных стран их читают, эти газеты? Для отчета надо же! (улыбается)

Павел Якубович:

Ну, для отчета, возможно, они там есть.

Юрий Козиятко:

Ну, и «Советскую Белоруссию», тоже, конечно, читают!

Павел Якубович:

Ну, может, и читают, а, может, и не читают! Вообще, это меня мало беспокоит.

Юрий Козиятко:

Может, в Интернете все-таки читают? Уже очень много пользователей, которые не хотят идти в киоск, покупать газету. Проще – нажал на кнопочку!

Павел Якубович:

Это другая проблема. Конечно, печатная пресса отступает …

Юрий Козиятко:

Не отступает! Она переходит в другое качество.

Павел Якубович:

Она переходит в другое качество! И зачастую, это и нашей газеты касается, мы переходим к большой Интернет-версии. Вообще, я пытаюсь сделать сайт нашей газеты достаточно автономный. Там не только копии, контент газеты…

Юрий Козиятко:

Форумы!

Павел Якубович:

Форумы, блоги авторские.

Юрий Козиятко:

Конкурсы! Кто выиграл, получит бесплатную подписку «Советской Белоруссии». (улыбается)

Павел Якубович:

Все это есть. Потому что это сейчас необходимо. Кто это не делает, тот отстает.

Юрий Козиятко:

Павел Изотович, а можно, пока мы не ушли! Вы сказали «..кто читает, кто не читает эти газеты». У меня иногда создается впечатление, что даже большие начальники, государственные, могут не прочитать «Советскую Белоруссию» или не посмотреть телеканал, а какой-нибудь сайт негосударственный прочитают и потом реагируют на эти критические заметки! Они более авторитетны?!

Павел Якубович:

Это определенный феномен восприятия начальнического. Я вовсе не тоскую, что в какой-то конторе руководящей не читают «Советскую Белоруссию». Но я почти уверен, что «Хартию» там обязательно просматривают, но не для какой-то информативности: каждый сегодня смотрит: «а что сказали вдруг про соседа по кабинету, и можно руки потереть!». Это ладно, это - человеческое качество, пусть читают, что хотят.

Юрий Козиятко:

Так, может, Вы - мало их критикуете?!

Павел Якубович:

Может быть...

Юрий Козиятко:

Должна ли газета государственная быть лояльна?

Павел Якубович:

… но я считаю отвратительным, когда на чих вот такой вот «Хартии» или еще там чего-то вдруг просыпается чувство бдительности какой-то необыкновенной, начинают: «А Вы читали? Там про Вас написали!». Я говорю: «Вы знаете, Вы бы лучше, если нечего делать на работе, почитали бы Диккенса!» Потому что подобного рода, я не могу назвать это средствами массовой информации, агрегаторы они или что-то сами оригинальное придумывают, но это сборище анонимщиков. Нет ничего в мире более страшного, ну, тем более в медийной сфере, чем анонимщики! Когда человек, укрывающийся псевдонимом, там, «Вася», «Нина», там, «У15» или еще что-то говорит про министра, про учителя, про любовника своего мужа, что он - «негодяй, его нужно повесить!» и так далее, и так далее, я считаю их просто низкими трусами и людьми, которые вообще никакого отношения не имеют к такому понятию, как уважение.

Но я соглашусь, что у нас иногда прочитают какую-нибудь там «Хартию», которую вообще, после которой нужно нормальному человеку руки мыть хозяйственным мылом, и начинается: «А вы читали там, что про Попову написали»!? Условно говоря. Или еще что-то. Я полагаю, что это очень неважная ситуация и она связана не с тем, что эти начальники ищут новые сведения, новые смыслы, новые практики на этих «Хартиях»! Там ничего нет, там сплетенка за сплетенкой!

Юрий Козиятко:

Ну, так а что нужно делать? Президент сказал: «Нужна разноплановая журналистика». Что он имел в виду? Это же не значит, что нужно сейчас закрывать все эти сайты?!

Павел Якубович:

Закрывать вообще ничего не надо! Здесь очень сложная такая штука. У людей должен быть иммунитет к таким вот анонимным негодяйчикам, которые прячутся и отравляют ядом тех, кто решил войти в Интернет и с этим ознакомиться. Необходимо в обществе создать атмосферу неприятия, когда трусливый и гнусный аноним, прикрываясь ником и полагая, что его в этой сети необозримой никогда не найдут , позволяет себе гнуть маты в адрес, возможно, своего соседа даже.

Юрий Козиятко:

Так как же не найду - они же, в принципе, известны. Мы же даже понимаем, что иногда спецслужбы их «взращивают» - в разных целях! Они же известны! Это очень просто определить, кто написал: IP-адрес там и так далее.

Павел Якубович:

Ну, это плохо! Это плохо. У меня нет панацеи, как от этого избавиться и как это пресечь. Я на эту тему не хочу [рассуждать].

Юрий Козиятко:

Если есть здоровой организм, значит, должны быть вирусы!

Павел Якубович:

Я - журналист. У меня нет каких-то прокурорских функций. Но я за то, чтобы оставался профессионализм, человеческая порядочность и ответственность за свои слова.

Юрий Козиятко:

И о моральном аспекте СМИ, и о том, какие у нас журналисты, мы - поговорили. И спасибо Вам, что Вы несколько раз произнесли фразу «картина мира». Это - название нашей программы!

Павел Якубович:

Здесь это ассоциируется очень плотно!

Юрий Козиятко:

Мы в ответ - название Вашей газеты произнесли несколько раз!

Павел Якубович:

Тоже очень мило.

Юрий Козиятко:

И призываем: читайте «Советскую Белоруссию»!

Павел Якубович:

(шепотом) Сейчас кампания подписная. Поэтому уместно.

Юрий Козиятко:

Это не реклама была! А это была беседа с мудрым человеком, главным редактором газеты «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» Павлом Изотовичем Якубовичем.