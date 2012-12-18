19 декабря в Москве пройдут саммиты ОДКБ, ЕврАзЭС и Таможенного союза. Какие вопросы стоят на повестке дня

Новости России. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. 19 декабря в Москве президент Беларуси примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Межгоссовета ЕврАзЭС, а также заседании Высшего Евразийского экономического совета.

19 декабря российская столица станет центром обсуждения вопросов интеграции. Кремль принимает сразу три саммита. На сессии Совета ОДКБ планируют затронуть актуальные темы международной политики. Особый акцент – на ситуацию в Афганистане. Также решат вопрос об участии Узбекистана в дальнейшей деятельности организации. Беларусь в этом военно-политическом союзе выступает как инициатор миротворческих программ и проектов.

Андрей Русакович, кандидат наук, доцент кафедры факультета международных отношений БГУ:

В сфере организации, кроме чистых, сугубо оборонительных задач, связанных с ними развитием оборонных составляющих, военных составляющих, мы наблюдаем такие новые и достаточно эффективные явления, как борьба с наркотрафиком, борьба с международным терроризмом, его проявлениями во всех формах, противодействием нелегальной миграции.

В центре внимания саммита ЕврАзЭС – вопросы интеграции.

Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Президенты Беларуси, России и Казахстана обсудят вопросы развития и углубления взаимодействия трех государств с прицелом на формирование Евразийского экономического союза. Этот интеграционный проект намечен на начало 2015 года.

Николай Щекин, кандидат наук, политолог:

Чтобы отстоять свой суверенитет, независимость во всех аспектах, Евразийский союз – это самый лучший механизм на сегодняшний день, самая лучшая форма и метода.

ОДКБ и ЕврАзЭС являются гарантом прежде всего нашей экономической безопасности, социальной, культурной, безопасности в самом широком смысле этого слова.

Интеграционные проекты уже доказали свою эффективность для участников. Экономисты подсчитали и конкретные дивиденды. Так, выгода Беларуси через два года составит 16 млрд долларов. По мнению экспертов, создание таможенной тройки даст 15-процентный прирост ВВП. А это еще и свободное перемещение товаров, услуг, людей и капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Гриц, профессор, экономический аналитик:

Сегодня рынок поделен для того, чтобы тебя просто не шугали слева направо. Чтобы сформировать свое место на мировом экономическом пространстве, необходима не только интеграция, а и какие-то козыри. И вот как раз козыри доступа к сырьевым, энергетическим ресурсам по достаточно льготным ценам – это сегодня осязаемое преимущество интеграционного союза в рамках Единого экономического пространства.

Таким образом, с развитием интеграционных процессов очевидны и новые возможности. В первую очередь это почувствуют экономики стран альянса.