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Бюджет Союзного государства в 2013 году составит около 5 млрд российских рублей

18 декабря 2012 15:33
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Новости Беларуси. 18 декабря в Москве обсуждали наполнение союзного кошелька. Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло проект бюджет на 2013 год. Его размер составит около 5 млрд российских рублей. Расходы и доходы, как ожидаются, будут равны. Большую часть средств потратят на финансирование совместных программ.

Союзные парламентарии определились с планами на будущий год и признали полномочия новых депутатов, делегированных Национальным собранием Беларуси. А его спикер Владимир Андрейченко занял пост первого зампреда Парламентского собрания.

Утверждены и составы профильных комиссий. Четыре из них возглавили представители белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Особенность первая в том, что в бюджете заложен резерв, то есть в течение года можно принимать к финансированию другие программы, которые будут внесены Советом министров.
Второе – это то, что сейчас за исполнение сметы на проведение мероприятий Союзного государства будут отвечать уже непосредственно исполнители и утверждать эту смету, а не госсекретарь Союзного государства, как это делалось раньше.

# Международное сотрудничество # Владимир Андрейченко # Союзное государство # Союзное государство

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