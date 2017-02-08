Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа страны: заседание сессии ПА ОБСЕ пройдет Минске в июле 2017 года

Новости Беларуси. В Беларуси создан оргкомитет по подготовке и проведению в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Соответствующее распоряжение 8 февраля подписал Президент.

Ежегодная, на этот раз 26-я по счету, встреча парламентариев организации состоится в июле. Провести ее на высоком уровне поручено оргкомитету, который возглавил председатель Палаты представителей. В Минске ожидают более 300 парламентариев из 56 стран, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа страны. Я думаю, что мы сможем показать нашу страну, наши возможности, нашу культуру. В рамках ПА ОБСЕ пройдет масштабное пленарное заседание, пройдут заседания постоянно комитета, общих комитетов по политике, безопасности, экономке, окружающей среде, по вопросам демократии, прав человек. Это будет обсуждение всего спектра вопросов, которые сегодня беспокоят Европу.