Владимир Макей на заседании СМИД ОДКБ выразил обеспокоенность разрушением системы международных соглашений

Новости Беларуси. Состояние и перспективы международной и региональной обстановки, ее влияние на безопасность государств ОДКБ. В Душанбе прошло заседание Совета министров иностранных дел организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на встрече представлял Владимир Макей. В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства дал оценку текущей ситуации, отметив усиление внешнего давления на государства, в том числе с использованием санкций.