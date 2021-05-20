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Владимир Макей на заседании СМИД ОДКБ выразил обеспокоенность разрушением системы международных соглашений

20 мая 2021 07:33
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Новости Беларуси. Состояние и перспективы международной и региональной обстановки, ее влияние на безопасность государств ОДКБ. В Душанбе прошло заседание Совета министров иностранных дел организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей на заседании СМИД ОДКБ выразил обеспокоенность разрушением системы международных соглашений-1

Беларусь на встрече представлял Владимир Макей. В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства дал оценку текущей ситуации, отметив усиление внешнего давления на государства, в том числе с использованием санкций.

Владимир Макей на заседании СМИД ОДКБ выразил обеспокоенность разрушением системы международных соглашений-4

Владимир Макей также выразил обеспокоенность разрушением системы международных соглашений, в частности Договора по открытому небу. В ходе заседания министры иностранных дел также приняли заявление о 75-летии приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

# ОДКБ # Владимир Макей # Фотофакт

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