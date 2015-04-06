Александр Лукашенко - Михаилу Мясниковичу: Сенаторы должны активнее работать с депутатами местного уровня

Новости Беларуси. Успешные международные проекты и работу депутатов на местах обсуждали 6 апреля президент и председатель Совета Республики. Александр Лукашенко принял Михаила Мясниковича с докладом. Говорили о ходе реализации белорусско-туркменского проекта, результатах работы верхней палаты парламента и итогах деятельности мониторинговой группы, которая занимается выработкой мер по развитию и росту экономики.

Уникальный проект, аналогов которому нет во всей Центральной Азии, и одновременно самый масштабный за всю историю двусторонних белорусско-туркменских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината не стали браться советские специалисты. Белорусы же согласились. Как-никак опыт проектирования калийных комбинатов более чем полувековой. Краснослободский, Березовский рудники, Петриковский комбинат. Теперь новый, уже совместный проект. Сегодня он вовсю реализуется.

Михаил Мясникович совсем недавно вернулся из Туркменистана, сегодня об итогах поездки докладывает главе государства. Президент подчеркивает: такая стройка – доказательство того, что Беларусь умеет создавать современные предприятия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы возглавляете мониторинговую группу. Хотелось бы услышать, как она начала работать, какие специалисты туда привлечены, и ваша точка зрения в связи с этим. И ваша поездка в Туркменистан, и Гарлыкский комбинат. Как у нас там продвижение идет. Я сегодня, накануне встречи с вами, подумал о том, что все-таки мы правильно сделали, что начали строить этот комбинат. Тот опыт и та школа, которую наши строители пройдут там, незаменима и неоценима. Это будет говорить о том, что мы не просто тут эксплуатируем то, что было создано нашими предками, а мы умеем создавать самые современные предприятия. И, самое главное, мы учимся, мы совершенствуем методику строительства, некоторые приемы и так далее. Школа эта будет очень хорошая. Я думаю, что на это обратят все в мире и поймут, что белорусы могут делать, могут создавать, а не только сохранять и эксплуатировать то, что досталось нам от предыдущих поколений.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Что касается работы Совета Республики, она идет в штатном режиме. Сейчас рассматриваем порядка 65 законопроектов и связанных с ними документов. На что хотелось бы обратить внимание. Надо больше уделять внимания работе с депутатами местного уровня, и мы этим занимаемся.

Александр Лукашенко:

У нас 19 тысяч этих депутатов, о которых вы сказали, местных людей. Это лучшие люди. И мы договорились, что они бесхозными быть не должны. И что это будет повседневной заботой нашего Сената. Надо подключить? Надо подключать депутатов палаты представителей, но это элита нашего общества. И мы им должны уделить должное внимание.

В нашей стране есть и необходимые технологии, и ноу-хау. Тем более строительство комбината – проект по-настоящему масштабный. На стройплощадке не меньше тысячи работников. Новых специалистов готовят и сегодняшние вузы, в том числе белорусские.

Впрочем, проект этот хоть и крупнейший, но не единственный. Взять, к примеру, машиностроение. Уже к концу этого года свою работу в среднеазиатской стране начнёт центр белорусской техники.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это будет общее представительство белорусской техники: предпродажная подготовка, сервисное обслуживание и подготовка кадров. Кроме того, президент сегодня скорректировал наши действия и сказал о том, что это должен быть комплексный центр белорусской экономики, который будет решать вопросы и по другим товарам, не только продукции машиностроения.

В планах Беларуси и Туркменистана — совместная работа на рынках третьих стран. К примеру, в Афганистане и Ираке. Тем более, сегодня белорусские предприятия заинтересованы в новых партнёрах, диверсификации рынков и расширении географии поставок. Всё это «плюс» в экономику.

Кстати, выработкой мер по развитию и росту экономики занимается специальная мониторинговая группа. Создана она была в конце февраля. Специалисты выезжают в регионы и посещают конкретные предприятия. Специально чтобы изучить ситуацию на местах.

Михаил Мясникович:

Все выработанные предложения, безусловно, направляются по назначению: или в Правительство, или в Национальный банк. И в этом плане, работая в тесном контакте с Правительством и Национальным банком, я бы выделил две группы вопросов. Это вопросы системного характера, то есть те, которые надо решать в целом, с учетом денежно-кредитной, валютной политики, которая сейчас в стране проводится. И второе – это индивидуальные решения, потому что по целому ряду предприятий не представляется возможным закрыть вопрос только системными мерами. В первую очередь, мы обращаем внимание на крупные системообразующие и градообразующие предприятия.

Кстати, «плюс» в экономику будет от предприятий, которые работают по полному технологическому циклу или благодаря наукоемким инновационным производствам. Спикер верхней палаты парламента уверен: именно им нужно оказывать господдержку. Идею поддерживают и на самих предприятиях.

К примеру, эта компания – крупнейший в Беларуси поставщик и разработчик IT-технологий. За 17 лет завоевала рынки стран СНГ. Среди постоянных клиентов — Азейрбайджан, Россия и государства Европы. Работают здесь и на внутренний рынок.

Сергей Кравченко, исполнительный директор IT-компании:

Нужны инвестиции не только в виде каких-то платежей, поставщиков программных решений, нужны инвестиции в собственный персонал. Нужен определенный уровень сотрудников, чтобы они готовы были работать в этих программах, чтобы они были готовы работать с этими технологиями.

Впрочем, IT-технологии далеко не единственное перспективное направление. Оптика, точная механика, микроэлектроника, биотехнологии, фармацевтика – сегодняшние достижения в этих сферах уже завтра могут принести экономический эффект.