Исторический саммит ОИС: отношения Беларуси и стран Востока вышли на стратегически новый уровень

Исторический саммит Организации исламского сотрудничества вывел на стратегически новый уровень отношения Беларуси и стран Востока. Во время рабочего визита главы белорусского государства в Турцию Александр Лукашенко провел ряд двусторонних переговоров на высшем уровне и выступил с речью на саммите ОИС. На этом форуме раз в три года руководители и делегации из почти 60 государств собираются, чтобы сверить часы и решить проблемы мировой политики.

Рукопожатие дружбы. Этот кадр - символ отношений между Беларусью и странами Востока. На красной ковровой дорожке саммита Организации исламского сотрудничества лидер традиционно христианской Беларуси.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас в Беларуси - мы этим очень гордимся, как достижением - существует полный конфессиональный мир. Я думаю, что он сохранится и в дальнейшем. И с точки зрения бизнеса, с точки зрения торговли, с точки зрения взаимодействия в самых разных сферах нашей жизни мы абсолютно открыты ко всему миру. И я думаю, что здесь - это абсолютно правильная ставка, там живёт очень много людей, у них прирост положительный населения.

Со странами этой международной структуры у нас нет общих границ, зато подобные взгляды на традиционные ценности и многополярность мира. В речи белорусского Президента – консолидированная позиция исламского мира.

В исламском мире Беларусь знают как проверенного экономического партнёра, официальный Минск ассоциируется с последовательной неагрессивной международной политикой, а у Президента Александра Лукашенко имидж политика-миротворца. Именно поэтому европейского лидера и пригласили на заседание элитарного клуба исламского мира. Под флагами ОИС – около шестидесяти стран мира и более миллиарда человек.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Участие Президента и белорусской делегации в саммите – это одна из составляющих этой многовекторности. Это конкретно и предметно работа со странами дальней дуги. Огромное количество лидеров государств, в развитии отношений с которыми мы заинтересованы и которые также хотят видеть в Беларуси надежного торгово-экономического и политического партнера.

Как Блистательная порта в Мраморном море, так в тематике встречи президентов, королей и эмиров исламских стран отражен и внешнеполитический курс Беларуси. Вместо взаимных упреков - вместе бороться с терроризмом, которому безразличны государственные и религиозные границы.

В своей речи перед лидерами и представителями 56 государств Александр Лукашенко предлагает альтернативу вооруженному противостоянию. Развивать сотрудничество между странами, регионами и интеграционными объединениями. Белорусскую идею торговать, а не конфликтовать готовы импортировать многие из присутствующих политиков. Поэтому для Александра Лукашенко саммит заканчивается, как и начинался, двусторонними встречами.

Олег Ильин, директор Агентства стратегического и экономического развития:

Арабский мир - это тот регион, где есть сегодня свободные инвестиционные ресурсы. И инвестиционные фонды, допустим, того же Катара - они уже вкладывают в проекты Беларуси. И многие страны мира борются за эти инвестиции. Поэтому в очередной раз показать наше преимущество на таких площадках, наверное, это - позитивный плюс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы достигли договоренностей, их было немало, о развитии наших отношений. Я очень рад, что могу сегодня констатировать факт движения в этом направлении. Лучшие годы Беларуси и вашей прекрасной страны впереди.

Казахстан, Турция, Индонезия, Пакистан, Афганистан, Катар… Итоги переговоров будут заметны позже. Как и всегда, после таких встреч Президента у страны растёт товарооборот, увеличиваются объёмы инвестиций, а официальный Минск принимает высоких гостей. Сдержанный во внешней политике Восток для Беларуси открыл свои объятия. После дипломатического пилотажа в Стамбуле белорусская делегация в Минск вернулась на новой высоте международной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.