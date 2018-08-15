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«Региональная безопасность-2018». В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ

15 августа 2018 07:16
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Новости Беларуси. Небо под контролем. В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ «Региональная безопасность-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Региональная безопасность-2018». В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ-1

«Региональная безопасность-2018». В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ-3

«Региональная безопасность-2018». В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ-5

Их основная цель – повысить обороноспособность региона и проверить слаженность работы войск в условиях, максимально приближенных к боевым.

Накануне в рамках учений прошла встреча координационного комитета по противовоздушной обороне при Совете министров стран СНГ. В его составе – представители Содружества Независимых Государств и оборонных ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники обсудили вопросы, которые касались совершенствования объединенной системы ПВО и развития сотрудничества в рамках СНГ.

Сегодня, 15 августа, – практическая фаза учений.

«Региональная безопасность-2018». В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ-8

«Региональная безопасность-2018». В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ-10

«Региональная безопасность-2018». В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ-12

«Региональная безопасность-2018». В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ-14

«Региональная безопасность-2018». В Беларуси начались военные учения объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ-16

# Военные учения # Фотофакт

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