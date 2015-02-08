Реформа ЖКХ в Беларуси: почему она нужна, какие ожидаются плюсы и куда исчезнут ЖЭСы

Новости Беларуси. О важности работы с людьми, вероятно, понимают и чиновники от жилищно-коммунального хозяйства. Эту сферу ожидает серьезная реформа. Постепенно начнется она с марта 2015 года и пока в качестве эксперимента лишь в двух районах Минска.

Суть реформы в разделении функций заказчика и подрядчика. До сих пор эта схема работала по принципу «два в одном». Знакомое всем ЖРЭО фактически оказывало услуги само себе. Теперь это будут две структуры, каждая из которой будут находиться в своей зоне ответственности. Понятными и прозрачными станут жировки, а множество коммунальных телефонов сменит единый короткий номер.

Сюзанна Лапатента, жительница дома № 5 по улице Пуховичской г. Минска:

В доме нет горячей воды изначально, обещали сделать, но ничего не сделали. Свет постоянно тухнет, счетчики выбивает. Горит постоянно проводка, сырость, тараканы, плесень, блохи. И ЖЭС, и ЖРЭО на это никак не реагируют.

Трещину отношения жильцов столичной коммуналки и местных коммунальщиков дали синхронно с самим зданием. Дому более чем полвека. Без ремонта результат налицо: обшарпанные стены, гнилые трубы, доски.

Юлия Боброва, жительница дома № 5 по улице Пуховичской г. Минска:

После дезинфекции она начинает заново расти. Все, что красится, все отваливается и начинает покрываться такими грибковыми.

Юля с семьей живет на первом этаже. В самом эпицентре сырости. И плесень здесь не только на стенах.

Юлия Боброва, жительница дома № 5 по улице Пуховичской г. Минска:

Сантехники не приходят, нам приходится вызывать аварийную службу. Аварийная служба не хочет выполнять свою работу за ЖЭС. Вот эта вода уходит просто под пол. Это влажность, плесень. Сырость создается, из-за чего у моего ребенка началась астма.

Но местный ЖЭС почему-то продолжает обходить дом стороной. Мол, не хватает рабочих кадров. Жильцам от этого не легче, ведь даже необходимая установка счетчиков – непроходимая проблема.

Сюзанна Лапатента, жительница дома № 5 по улице Пуховичской г. Минска:

Они каждый день говорят, что завтра. Вот, сегодня – завтра, а нет звонка. Я хочу, чтобы поставили мне счетчик.

Даже в субботу мастер спешит на вызов, но это уже совсем другой дом и совсем другая история.

Иваныч – один из лучших мастеров своего ЖЭСа. Через 15 минут давшая сбой сантехника работает как часы. Осмотрев все как надо, хозяйка квартиры не скупится на комплименты.

Ирина Козловская:

Мастер – молодец. Оперативно сработал. Побольше бы таких качественных.

От слова – к делу. С марта систему ЖКХ (пока столицы) начнут реформировать. Кардинально. Об этом на недели говорили на расширенном совещании в Мингорисполкоме.

Первыми новации почувствуют жители Первомайского и Партизанского районов Минска. Суть эксперимента – в первую очередь разделить функции заказчика и подрядчика, которые в данный момент объединяет в себе ЖРЭО.

Александр Мацевич, директор ЖРЭО Первомайского района г. Минска:

На данный момент в ЖРЭО существует служба заказчика, но с первого марта она приобретет совсем другой смысл.

Александр – директор ЖРЭО района, попавшего под эксперимент. Его вотчина сохранит статус балансодержателя и арендодателя коммунального имущества, а вот к эксплуатации жилфонда объединение больше не будет иметь никакого отношения.

Что же касается службы заказчика, то это будут отдельные коммунальные унитарные предприятия. Им предстоит объективно представлять как интересы людей, так и интересы районных администраций.

Созданные хозяйства будут осуществлять контроль и технадзор, распределять финансовые потоки, проводить тендеры, заключать договоры.

Александр Мацевич, директор ЖРЭО Первомайского района г. Минска:

Мы все должны понимать, что это не сразу произойдет, структурные изменения. Все-таки должны произойти изменения у нас в головах. Как у эксплуатирующих организаций, как в ЖЭСах, в ЖРЭО. Но со временем мы увидим разницу, будет однозначно лучше. Все-таки конкуренция стимулирует к улучшению, выполнению работы, к снижению цены.

Реформа в прямом смысле отразится и в жировке, но вовсе не на ее весе.

Мы каждый день ходим в магазин, берем корзину и кладем в нее исключительно нужные нам товары. И здесь не поспоришь: мы точно знаем, за что платим, ведь цена каждой приобретенной вещи будет после пропечатана и в чеке. Сумма не больше, не меньше и уж точно понятно за что. Такой же ясности и прозрачности планируют добиться благодаря реформе в системе начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.

За детальным перечнем решение не только качественных вопросов.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Кроме того, мы планируем, что это даст серьезную экономию средств, ведь задача не только оказания услуги, но и снижение себестоимости услуг. На сегодня, мы считаем, что необходимо разделить услуги. Оказываемые услуги населению должны быть четко обозначены. И это позволит снизить затраты, что, конечно, даст эффект как для населения, так и для государства.

Коснется реформа и ЖЭСов. Их планируют укрупнить и назвать ЖЭУ. Управленческий персонал при этом сократят. Кстати, станут нынешние ЖЭСы хозрасчетными организациями. Это значит, оплата будет по принципу «как работал».

Конечно, дворник Петровна не вникала в детали нововведения, но суть уловила. Реформой предусмотрено и четкое разделение труда. К примеру, техобслуживанием домов будут заниматься исключительно хаус-мастера, ремонтом – ремонтники, а уборкой – уборщики. За каждым домом будет закреплен ответственный специалист. И если помощь понадобится, ему можно будет звонить напрямую.

Алексей Рудковский, директор КУП «ЖЭС-52» Первомайского района г. Минска:

Больше будет грамотных людей приходить именно по специальностям. Качество обслуживания должно только улучшиться в плане того, что будет стимул больше заработать, то есть больше сделал – больше заработал. Больше труб поменял, больше проводов поменял, больше лампочек. Объем будет увеличиваться и, соответственно, зарплата будет увеличиваться, исходя из этого.

Но выбор – за потребителем. Кстати, все подрядные организации будут предлагать свои услуги на конкурсной основе. Вот и сейчас предлагается определить единого оператора, который будет заниматься вывозом и обезвреживанием бытового мусора, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Все реформы связаны с тем, чтобы все проводилось на конкурсной основе, на открытых конкурсных торгах. То есть тот или иной подряд организации, который будет осуществлять те или иные виды услуг, чтобы это была здоровая конкуренция и возможность привлечения для этих видов услуг, жилищно-коммунальных услуг, в том числе и частный бизнес.

Но главное – результат, который почувствуют простые люди. Возможно, именно благодаря реформе в злоключениях жителей дома по улице Пуховичской будет поставлена точка. А таких мастеров как Иваным станет в разы больше.