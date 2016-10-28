Реализацию договора о зоне свободной торговли обсудили главы правительств СНГ

Новости Беларуси. Экономика, энергетика, гуманитарное сотрудничество. Целый пакет документов по этим направлениям подписан по итогам заседания Совета глав правительств СНГ. И все же ключевой темой обсуждения в Национальной библиотеке, а именно здесь прошел форум, была реализация договора о свободной торговле, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Символ современной Беларуси. Именно так зачастую неофициально называют Национальную библиотеку. Впрочем, сегодня символ здесь был далеко не один. Флаги государств словно еще раз подчеркивали: СНГ с оптимизмом смотрит в будущее. Страны – давние и надежные партнеры.

Как и положено протоколом второй день продуктивных переговоров прошел по тому же сценарию. Сначала – встреча в узком составе. Для прессы – лишь несколько планов протокольной съемки. Все за закрытыми дверями. Насыщенная повестка и продуктивное обсуждение. Ждали лишь российского премьера. Задержался не случайно: до заседания в Национальной библиотеке руководители делегаций встречались с белорусским Президентом. В кулуарах сразу же зашептались: Александру Лукашенко и Дмитрию Медведеву было что обсудить.

По сравнению со вчерашним днем и встречей представителей ЕАЭС сегодня состав участников расширился. Увеличилась и повестка дня. Всего более 20 проектов документов. Практически каждый второй из них – с экономической составляющей. Обсуждали союзники и ход реализации положений договора о зоне свободной торговли. Уже согласованы правила регулирования госзакупок, готовится документ о свободной торговле услугами. Тем не менее все нужно дошлифовывать.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Договор о зоне свободной торговли, соглашение о свободной торговле услугами и протокол о правилах и процедурах регулирования госзакупок – это три кита, которые позволяют надолго сохранить взаимовыгодные условия экономического взаимодействия. Концентрация усилий на этих направлениях и их полная реализация станут достойным приоритетом нашей совместной работы в рамках Содружества.

Не только экономический вектор. Ждали участники и решения вопросов кадровых. Новый и в то же время хорошо знакомый белорусам человек теперь в руководстве Исполкома СНГ. Виктор Гуминский назначен первым заместителем председателя. Опыт есть. Последние четыре созыва Виктор Гуминский был депутатом, работал заместителем председателя нижней палаты парламента.

Виктор Гуминский, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:

Нужно принять целый ряд нормативных правовых актов, которые бы гармонизировали национальные законодательства и давали возможность дальнейшего развития наших экономик.

Последний раз главы правительств стран Содружества собирались в Бишкеке. Теперь – Минск. Такие встречи – не просто возможность обсудить вопросы Содружества, а еще и поговорить с давними друзьями. Не зря белорусский и российский премьер активно обсуждали что-то все два дня. Рядом стояли и флаги двух стран.

Итог – солидный пакет документов. А это значит, что СНГ сохраняет востребованность. Соглашение о сотрудничестве в сфере автомобилестроения, противодействия распространению контрафактной продукции, о развитии информационного общества.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Главы делегаций договорились провести очередное заседание Совета глав правительств в Российской Федерации 26 мая 2017 года.

Такое заседание еще раз подчеркивает: Минск всегда был и остается в центре интеграционных процессов СНГ. Да и гостеприимства белорусам не занимать.