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Беларусь и Россия продолжат работу над введением единой визы

28 октября 2016 16:20
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Новости Беларуси. Два государства – единая виза. Беларусь и Россия работают над тем, чтобы создать общее миграционное пространство. Этот вопрос поднимался 28 октября на заседании группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

Речь шла и о других интеграционных проектах. Впрочем, основной вопрос: предоставление равных условий для субъектов хозяйствования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
У нас совпадают взгляды по принципиальным позициям. Мы должны консолидироваться, развивать наше сотрудничество. Это для меня самое главное.

# Беларусь-Россия # Григорий Рапота

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