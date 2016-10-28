Беларусь и Россия продолжат работу над введением единой визы

Новости Беларуси. Два государства – единая виза. Беларусь и Россия работают над тем, чтобы создать общее миграционное пространство. Этот вопрос поднимался 28 октября на заседании группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

Речь шла и о других интеграционных проектах. Впрочем, основной вопрос: предоставление равных условий для субъектов хозяйствования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

У нас совпадают взгляды по принципиальным позициям. Мы должны консолидироваться, развивать наше сотрудничество. Это для меня самое главное.