Юрий Шарый официально вступил в должность председателя Жодинского горисполкома

Новости Беларуси. На новом месте. Юрий Шарый официально стал главой Жодино. Новый председатель горисполкома был назначен на должность Президентом страны, его кандидатуру поддержали и на внеочередной сессии районного Совета депутатов.

Районному активу градоначальника представил губернатор Минской области Семен Шапиро.

Стоит отметить, что Юрий Шарый не новый человек для Жодино. До назначения он долгое время работал в должности первого заместителя бывшего председателя. А потому достижения и проблемы своего региона знает точно и уже имеет определенный план работы. Новый председатель горисполкома получил из рук губернатора удостоверение и пожелание успехов на ответственном посту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Шарый, председатель Жодинского горисполкома:

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на промышленность, потому что сегодня это самый главный рычаг, который может влиять на экономику нашего города. Привлечение в город инвестиций, привлечение в город новых предприятий. Обратить внимание на создание новых рабочих мест, на занятость трудящихся. Люди, которые всю свою сознательную жизнь отдали на производство, сегодня себя чувствуют пенсионерами. Поэтому одна из задач – дойти до каждого человека, посмотреть условия жизни, оказать помощь и поддержку. Одна из главных задач – строительство в городе детского садика на 230 мест. Это одна из социальных задач, потому что в городе напряженность по детским дошкольным учреждениям. Если мы решим эту задачу, легче будет смотреть людям в глаза и легче решать другие поставленные задачи. Завершить реконструкцию больницы сестринского ухода, там, где будут находиться престарелые люди, которых не могут досматривать дети, родственники. Больница эта очень необходима. Она на стадии завершения.