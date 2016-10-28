Заседание Совета глав Правительств СНГ прошло в Минске: какие документы подписаны

Новости Беларуси. Заседание Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств прошло Национальной библиотеке. Переговоры состоялись как в узком так и расширенном составах.

Всего в повестке дня было более 20 проектов документов. Практически каждый второй из них – с экономической составляющей. По-прежнему для союзников главным остается реализация положений Договора о зоне свободной торговли. Уже согласованы правила регулирования госзакупок, готовится документ о свободной торговле услугами. Тем не менее еще нужно согласовать положения договора с соглашениями других интеграционных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Так сложилось исторически, что центральное место в Содружестве занимают вопросы экономического взаимодействия. Нами разработана стратегия экономического развития на период до 2020 года. Задачи поставлены серьезные. Документ охватывает более 20 направлений и насчитывает 290 практических мероприятий. Их реализация призвана создать реальные условия для устойчивого развития экономик наших стран, структурных преобразований в различных сферах деятельности.

По итогам заседания подписан пакет документов. В том числе утверждена концепция формирования и развития рынка интеллектуальной собственности. Подписи поставлены под соглашением о сотрудничестве в области карантина растений, а также под прогнозом производства и потребления энергоресурсов в СНГ на период до 2030 года.