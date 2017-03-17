Новый Кодекс об образовании: досрочно присваивать высшие категории учителям в Беларуси будут на местах

Новости Беларуси. Досрочно присваивать высшие категории учителям будут на местах. В Беларуси готовится редакция нового Кодекса об образовании. Кардинальных реформ в систему обучения подрастающего поколения документ не внесет. Но подкорректирует некоторые моменты работы. Будут усовершенствованы школьные программы и планы, усилится работа над системой непрерывного образования.
Задумываются в профильном ведомстве и над созданием электронных учебников. В процессе подготовки Кодекса проходило общественное обсуждение. Все мнения учтены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Сегодня для того, чтобы учителю досрочно получить какую-то более высокую категорию, нужно получать специальное разрешение министра образования. Нужно ли это делать? Я думаю, что на местах, наверное, лучше знают, в конкретной школе, в конкретном управлении образования лучше знают этого учителя, как он работает, что он делает.
Последние исследования белорусской системы образования не выявили в ней наболевших точек. Специалисты планируют уделить больше времени воспитательному процессу, практическим занятиям и школьной занятости.