Максим Рыженков: власть должна дойти до каждого человека и помочь ему с решением проблем

Новости Беларуси. Власть должна дойти до каждого человека и помочь ему с решением проблем. Об этом журналистам заявил 17 марта первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков. Задача чиновников на местах – услышать и постараться помочь каждому человеку.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Когда уже люди идут на площади так, как мы видели, высказывать свое недовольство, конечно, это нонсенс или уже свидетельство о том, что не везде или не все дошли до людей. Конечно, в данной ситуации надо стараться идти к людям.

К тому же, до 1 мая поставлена задача трудоустроить максимальное число тех, кто может и хочет работать. Специалисты из служб занятости констатируют: предложение о работе превышает спрос. При этом зарплаты соответствуют среднему уровню в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.