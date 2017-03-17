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Максим Рыженков: власть должна дойти до каждого человека и помочь ему с решением проблем

17 марта 2017 10:50
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Новости Беларуси. Власть должна дойти до каждого человека и помочь ему с решением проблем. Об этом журналистам заявил 17 марта первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков. Задача чиновников на местах – услышать и постараться помочь каждому человеку.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Когда уже люди идут на площади так, как мы видели, высказывать свое недовольство, конечно, это нонсенс или уже свидетельство о том, что не везде или не все дошли до людей. Конечно, в данной ситуации надо стараться идти к людям. 

К тому же, до 1 мая поставлена задача трудоустроить максимальное число тех, кто может и хочет работать. Специалисты из служб занятости констатируют: предложение о работе превышает спрос. При этом зарплаты соответствуют среднему уровню в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Работа в Беларуси # Макcим Рыженков

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