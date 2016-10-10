Развитие экономического сотрудничества, упрощение визового режима: министр иностранных дел Беларуси посетил с рабочим визитом Варшаву

Новости Беларуси. Сближение и открытость. Принципы сотрудничества Беларуси и Польши обсудили сегодня главы внешнеполитических ведомств двух стран. В нынешнем году исполняется четверть века, как подписана Декларация о добрососедстве, взаимном признании и сотрудничестве между государствами. Впрочем, сейчас и Беларусь, и Польша оказались на пороге нового качества отношений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дипотношениям Беларуси и Польши уже два десятилетия. Установленные в начале 90-х, они не всегда развивались ровно. Ну а этот год стал переломным. Потепление отношений между Беларусью и Евросоюзом сказались и на соседней стране. Сегодняшняя встреча Владимира Макея с Президентом Польши Анджеем Дудой и своим коллегой Витольдом Ващиковским – тому подтверждение.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Наша сягодняшняя размова была вельмі шчырай адкрытай і мы не хавалі адзін ад аднаго тыя праблемныя пытанні, якія яшчэ існуюць у нашых адносінах,

наадварот, мы спрабавалі выпрацавать сумесны падыход да вырашэння гэтых праблем і гэтых пытанняў.

Политики и журналисты любят подчеркивать общую границу и общую историю Беларуси и Польши. Страны, словно сообщающиеся сосуды, связывает еще и русло Августовского канала. Сегодня для развития туризма партнеры работают над созданием совместного бренда водной артерии. Беларусь уже сделала ход конем – приняла решение об отмене виз для туристов Августовского канала. Чем ответит Польша?

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Республики Польша:

Несколько лет назад мы уже подписали соглашение с Беларусью о малом приграничном движении. Мы готовы прийти к пониманию. Но необходимы еще некоторые технические согласования. Реформы на пограничных пунктах пропуска. Мы говорим уже много лет, что мы готовы поддержать Беларусь, мы готовы модернизировать пункты пропуска, которые нас соединяют.

Большой интерес для поляков представляет лечебная база белорусских здравниц и их медицинские возможности.

Представители турфирм из Варшавы, Кракова, Лодзи и Белостока хотят наладить взаимодействие с нашими санаториями и оздоровительными центрами. В этом году были заключены и первые договоры о сотрудничестве. Мнение политиков, экономистов и экспертов едино в одном: сейчас максимально благоприятные условия для наращивания партнерства. В этом году страны наторговали почти на 2 миллиарда долларов.

Юзеф Брылль, директор всепольского правления Общества сотрудничества «Польша-Белосток»:

Мы долго ожидали улучшения отношений между Польшей и Беларусью. Этот визит – это хорошая деятельность белорусской дипломатии.

Этот шаг делает Беларусь к нам и это хорошо для будущих отношений.

Галина Буро, СТВ:

За 25 лет между Беларусью и Польшей неоднократно случались периоды похолодания и потепления отношений. Такое часто бывает между соседями. Но каждый период похолодания – это время упущенных возможностей. Обе страны это прекрасно понимают. А значит, будут и дальше в сотрудничестве стараться находить общий знаменатель.

