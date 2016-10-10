Принципы сотрудничества Беларуси и Польши в Варшаве 10 октября обсудили главы внешнеполитических ведомств

Новости Беларуси. Сближение и открытость. Принципы сотрудничества Беларуси и Польши обсудили 10 октября главы внешнеполитических ведомств двух стран. Владимир Макей находится с рабочим визитом в Варшаве.

В 2016 году исполняется четверть века, как подписана Декларация о добрососедстве, взаимном признании и сотрудничестве между государствами. Сейчас Беларусь и Польша оказались на пороге нового качества отношений, где не будет места для какого-либо недоверия.

Главы МИД обсудили развитие будущего двустороннего экономического сотрудничества, ситуацию в регионе. Говорили также о происходящем в НАТО и проблемах в Евросоюзе. Темой переговоров было также приграничное передвижение между Беларусью и Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Республика Польша:

Признание безвизового решения или открытие малого движения – это те решения, которые принимает центральная власть – Евросоюз. Несколько лет назад мы уже подписали соглашение с Беларусью о малом приграничном движении. Мы готовы прийти к пониманию, но необходимы ещё некоторые технические согласования – реформы на пограничных пунктах пропуска. Мы говорим уже много лет, что мы готовы поддержать Беларусь, мы готовы модернизировать пункты пропуска, которые нас соединяют. Также мы готовы, если получим какие-то конкретные предложения о конкретных проектах, поддерживать их на уровне Евросоюза, чтобы он поддержал инициативу, чтобы он присоединился к модернизации пункта пропуска, как внешней европейской границы. Нет никаких сложностей с нашей стороны, ожидаем только желание со стороны Минска.