Новости Беларуси. Вопросы белорусско-польского сотрудничества обсудят 10 октября в Варшаве. Представлять нашу страну на переговорах будет глава внешнеполитического ведомства. Владимир Макей встретится со своим польским коллегой, а также другими представителями руководства Польши.

В последнее время страны заметно активизировали как политический, так и экономический диалог. Только в 2016 году Беларусь посетили многочисленные делегации ряда Министерств и ведомств, возобновилось межпарламентское сотрудничество, интенсивно идет работа межправительственных комиссий. По итогам первого полугодия 2016 года товарооборот составил более 1 миллиарда 300 долларов. И по сравнению с аналогичным периодом 2015 года цифра выросла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.