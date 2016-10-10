В Беларуси создадут компанию по обслуживанию биогазовых установок

Новости Беларуси. Биогазовые установки в Беларуси будет обслуживать собственная сервисная компания. О её создании договорились 10 октября специалисты на белорусско-германском энергетическом форуме.

Он проходит уже в пятый раз. Здесь речь идёт о более широком использовании возобновляемых источников тепла и электричества. Почти 2 сотни специалистов из двух стран обсуждают вопросы сотрудничества в сфере зеленых технологий. Беларусь и Германия совместно реализуют уже не один проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Хаверкамп, директор немецкого энергетического агентства:

Что касается моих личных впечатлений, то они достаточно сильные в плане тех усилий, которые Беларусь прилагает в развитии возобновляемой энергетики. Прежде всего нужно упомянуть энергию ветра и солнца — здесь усилия Беларуси значительны. Что касается биогаза — здесь потенциал гораздо больше. Поэтому в этом направлении сотрудничество Беларуси и Германии можно интенсифицировать.