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Беларусь с 2018 года отказывается от импорта электроэнергии

20 декабря 2017 12:29
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти. Об этом 20 декабря заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь с 2018 года отказывается от импорта электроэнергии-1

Беларусь с 2018 года отказывается от импорта электроэнергии-3

20 декабря министр энергетики Владимир Потупчик заявил, что уже со 2018 года Беларусь намерена отказаться от импорта электроэнергии. Закончены переговоры, по итогам которых решено не покупать энергоносители по российской цене, а заместить их собственными. Вице-премьер Владимир Семашко подтвердил планы по вводу первого блока Белорусской АЭС в 2019 году.

# Беларусь-Россия # Фотофакт # Парламент Беларуси

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