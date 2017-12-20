Беларусь с 2018 года отказывается от импорта электроэнергии

Новости Беларуси. Беларусь и Россия решили все вопросы по поставкам нефти. Об этом 20 декабря заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 декабря министр энергетики Владимир Потупчик заявил, что уже со 2018 года Беларусь намерена отказаться от импорта электроэнергии. Закончены переговоры, по итогам которых решено не покупать энергоносители по российской цене, а заместить их собственными. Вице-премьер Владимир Семашко подтвердил планы по вводу первого блока Белорусской АЭС в 2019 году.