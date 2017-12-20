20 декабря пройдет заседание парламента, где члены правительства ответят на вопросы депутатов и сенаторов

Новости Беларуси. Важные для Беларуси социально-экономические темы обсудят 20 декабря в Овальном зале представители обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство ответит на вопросы депутатов и сенаторов. Такие встречи традиционны. Темой совместного заседания будет работа в области промышленности и топливно-энергетического комплекса. На этот счет ожидается и выступление заместителя премьер-министра Владимира Семашко, он курирует эти темы. Кроме того, состоится закрытие третьей сессии Парламента.