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Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Литвой в сфере торговли: о чем говорили на бизнес-встрече

19 декабря 2017 15:09
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Новости Беларуси. Беларусь планирует нарастить долю экспорта высокотехнологичной продукции на рынке Европейского союза. Об этом заявили на бизнес-встрече, где обсуждалось сотрудничество с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Литвой в сфере торговли: о чем говорили на бизнес-встрече-1

Выход на ее рынок позволит нашей стране не только открыть новые горизонты торговли, но и даст возможность для промышленной кооперации и модернизации производства.

Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Литвой в сфере торговли: о чем говорили на бизнес-встрече-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Рынок Европейского союза очень требовательный, но это и хорошо, это значит, что это солидная мотивация для наших предприятий делать конкурентоспособную продукцию, получать соответствующие сертификаты.

Беларусь планирует укрепить сотрудничество с Литвой в сфере торговли: о чем говорили на бизнес-встрече-7

Андрюс Пулокас, Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Республике Беларусь:
И Литва, и Республика Беларусь мы находимся в совсем других экономических союзах и мы должны из этих обстоятельств, будучи и соседями, и будучи в разных торговых системах, мы должны из этого какую-то иметь пользу.

Сейчас более 600 предприятий с литовским капиталом работают в Беларуси. В то же время на территории соседней страны развиваются наши производства по выпуску специальной техники.

# Фотофакт # Беларусь-Литва # Владимир Улахович # Международное сотрудничество # Андрюс Пулокас

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