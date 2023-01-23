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Посол Беларуси поздравил жителей Поднебесной с наступлением Нового года по лунному календарю

23 января 2023 13:00
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Беларусь надеется на более тесные двусторонние отношения с Китаем в наступившем лунном новом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Беларуси поздравил жителей Поднебесной с наступлением Нового года по лунному календарю-1

Наш посол в Пекине поздравил жителей этой страны с их главным праздником и напомнил, что Президент Беларуси и председатель КНР приняли решение поднять двусторонние отношения до всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства, что является рекордно высоким уровнем в мировой истории, и необходимо усердно работать, чтобы этому соответствовать.

Посол Беларуси поздравил жителей Поднебесной с наступлением Нового года по лунному календарю-4

Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Наши лидеры определили планку, уровень наших отношений. И сегодня наша задача – идти вперед в соответствии с этой планкой, чтобы наши отношения еще больше были объединены во всех сферах деятельности.

В Китае вся нынешняя неделя нерабочая. Лунный Новый год называется еще Праздником весны и ассоциируется с ее приходом.

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# Беларусь-Китай # Юрий Сенько # Фотофакт

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